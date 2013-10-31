Политика
Путин поручит генпрокурору проверить законность ареста Пономарева
Путин поручит генпрокурору проверить законность ареста ПономареваBFM.ru11:21
Владимир Путин поручит генеральному прокурору проверить законность ареста правозащитника Льва Пономарева. Об этом президент заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, отвечая на реплику члена СПЧ журналиста Николая Сванидзе.
BFM.ru11:21
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Речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям и так далее. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд. Страна потом погружается в условия чрезвычайного положения.
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