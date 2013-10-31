Политика

Путин поручит генпрокурору проверить законность ареста Пономарева
BFM.ru
11:21

Владимир Путин поручит генеральному прокурору проверить законность ареста правозащитника Льва Пономарева. Об этом президент заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, отвечая на реплику члена СПЧ журналиста Николая Сванидзе.
BFM.ru11:21
Владимир Путин
Речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям и так далее. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд. Страна потом погружается в условия чрезвычайного положения.
— Владимир ПутинГазета.Ru 11:49

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Российский политический и общественный деятель. Исполнительный директор общероссийского движения «За права человека». Депутат Национальной ассамблеи Российской Федерации. Член федерального политсовета Объединённого демократического движения «Солидарность». Депутат Государственной думы РФ первого созыва.
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