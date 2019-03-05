Путин поручит ЦБ проконтролировать выдачу ипотеки семьям с детьмиРБК 09:09

Для семей, которые имеют двоих и более детей, у них льготная ставка в 6 %, все остальное субсидируется государством. Потому что для человека в конце концов не важно, где льготы, где не льготы. Если ему платить больше, то ему все равно, кто принял по этому поводу решение.

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