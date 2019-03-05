Путин поручит ЦБ проконтролировать выдачу ипотеки семьям с детьмиРБК вчера в 09:09

Для семей, которые имеют двоих и более детей, у них льготная ставка в 6 %, все остальное субсидируется государством. Потому что для человека в конце концов не важно, где льготы, где не льготы. Если ему платить больше, то ему все равно, кто принял по этому поводу решение.

Банку России будет поручено проконтролировать деятельность кредитных организаций, выдающих ипотеку по льготной ставке семьям с двумя и более детьми. С таким заявлением президент Владимир Путин выступил на встрече с председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным, сообщается на сайте Кремля.

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