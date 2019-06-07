Политика

Путин поручил вывести РФ на среднеевропейский уровень жизни9111.ru 09:32

Глава государства Владимир Путин поставил задачу вывести Россию на среднеевропейский уровень жизни. Страна должна оказаться на таком уровне по основным показателям качества жизни и благополучия граждан.
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Россия в ближайшие годы должна закрепиться на средне-европейском уровне показателей качества жизни — Путин

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News.ru08:27

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Путин: Россия стремится к среднеевропейским параметрам качества жизни

Московский Комсомолец08:59

Путин: вхождение в пятерку крупнейших экономик мира – не самоцель, а средство

Вести.Ru08:26

Путин: Россия должна добиться среднеевропейского уровня качества жизни

Комсомольская правда08:22

Путин: Россия намерена добиться среднеевропейских параметров показателей качества жизни

ТАСС08:07
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:47, Ашберн
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Задержанный журналист «Медузы» Иван Голунов, у которого нашли наркотики, отправлен на медицинское освидетельствование, у него были отобраны биологические жидкости.
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В Москве задержали корреспондента «Медузы»

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Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
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Тренер сборной Сан-Марино сравнил сборную России с королевской коброй

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Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

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КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил пять человек по делу о договорном матче в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
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Энергетика

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Рост добычи сланцевой нефти в США не является риском для России, сейчас её доля на рынке составляет около 11% и планируется сохранять добычу на достигнутых уровнях, сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу НТВ на полях ПМЭФ.
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Здоровье

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При исследовании сыворотки крови крупного рогатого скота в ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» отобранного у главы крестьянского фермерского хозяйства Кушнаренковского района Республики Башкортостан, были обнаружены антитела к возбудителю лейкоза.
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Министра лесного комплекса Иркутской области арестовали на два месяца

Как сообщил ТАСС представитель регионального главка СКР, суд в Иркутске поддержал ходатайство следствия о заключении под стражу.
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Катер врезался в опору моста в Петербурге

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Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
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Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Космос

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Глава финуправления NASA Джефф ДеВитт, в свою очередь, отметил, что реализация плана по расширению коммерческой деятельности на МКС позволит сосредоточить усилия на воплощении программы пилотируемых полётов на Луну и Марс.
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Украинские политические партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши» Евгения Мураева, «Видродження» и «Доверяй делам» мэров Харькова и Одессы решили вместе идти на внеочередные выборы в Верховную Раду.
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Брэд Питт с боем получал развод у Анджелины Джоли. Он ей поставил ультиматум, после того, как она долгое время динамила его в этом вопросе.
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На Украине возбудили три дела после предложения Кучмы по Донбассу

Генпрокуратур Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) три уголовных дела — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности ВСУ и по факту государственной измены.
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Украина арестовала российские «Русланы»

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