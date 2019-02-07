Экономика

Путин поручил ввести налоговый вычет за оздоровительные услугиBFM.ru вчера в 09:52

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги.
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«Приседайте до упада» — и получите налоговый вычет

BFM.ru06:42

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

ТАССвчера в 07:01

Путин поручил ввести налоговый вычет за занятие спортом

Life.ruвчера в 08:12

Путин поручил ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Московский Комсомолецвчера в 07:48

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Известиявчера в 07:18

Путин поручил правительству ввести налоговый вычет на спортзалы

Профильвчера в 12:42

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Говорит Москвавчера в 06:54
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:11, Ашберн
Общество

В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»

Обновлено в 17:17
Шоу-бизнес

Собчак путешествует по Италии с Богомоловым

Режиссер Константин Богомолов проводит майские каникулы в Италии. Его возлюбленная Ксения Собчак составляет ему компанию.
Обновлено в 11:45
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Армия и оружие

Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын

Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке

Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта

Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес

В больницу к певице МакSим пригласили священника

Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено в 19:22
Здоровье

Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением

Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено в 11:43
Единоборства

Шлеменко оказался тяжелее Андраде перед боем на RCC 6

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко оказался тяжелее бразильца Вискарди Андраде перед поединком на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC).
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров

Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.
Обновлено в 21:30
Шоу-бизнес

Пугачева увидела пророческий сон о финалистах детского шоу «Голос»

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева призналась, что ей приснилась судьба финалистов детского «Голоса».
Обновлено в 21:48
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая

В Москве из-за пришедшего антициклона ожидаются дожди и теплая погода. В субботу, 4 мая, днем будет облачно с прояснениями, местами осадки.
Обновлено в 00:01
Здоровье

Названы семь главных правил для обретения счастья и здоровья

Обновлено в 17:30
Космос

В России начались испытания техники для суборбитального туризма

Компания «КосмоКурс», планирующая проводить туристические суборбитальные полёты, начала первые испытания ракетно-космической техники.
Обновлено в 21:05
Общество

Мессенджеры с 5 мая начнут идентифицировать пользователей по номеру телефона

Постановление правительства России об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей ресурсов по номеру телефона вступает в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 22:07
Политика

СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии

Главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:41
Армия и оружие

В Челябинске соберут первый боевой трактор

Обновлено в 08:22
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Пьяный водитель протаранил полицейскую машину в Петербурге

Во время погони мужчина влетел в патрульную машину, после чего и попал в руки правоохранителей.
Обновлено в 15:34
Кино

Джордж Мартин рассказал о работе над сериалами-продолжениями «Игры престолов»

Как сообщил писатель, в настоящее время разрабатывается пять продолжений ставшего легендарным шоу, и работа над трем продвигается "очень хорошо".
Обновлено в 21:23
Политика

Депутат Рады назвал условие примирения Украины с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Крулько, выступая в эфире телеканала NewsOne, заявил, что жители Украины вновь смогут стать «братским народом для русских» только в том случае, если согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 04:20
Авто

Renault Duster возглавил ТОП лучших авто для дачников

Российские эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей, которыми пользуются отечественные дачники.
Обновлено в 11:32
Общество

Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики

Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».
Обновлено в 07:45
Политика

Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.
Обновлено в 18:33
Футбол

«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России

Обновлено в 14:15
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено в 21:11
Политика

Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому

Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено в 14:22
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