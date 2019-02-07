Экономика
Путин поручил ввести налоговый вычет за оздоровительные услугиBFM.ru вчера в 09:52
Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги.
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Общество
В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»
Обновлено в 17:17
Шоу-бизнес
Собчак путешествует по Италии с Богомоловым
Режиссер Константин Богомолов проводит майские каникулы в Италии. Его возлюбленная Ксения Собчак составляет ему компанию.
Обновлено в 11:45
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Армия и оружие
Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке
Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта
Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено в 19:22
Здоровье
Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением
Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено в 11:43
Единоборства
Шлеменко оказался тяжелее Андраде перед боем на RCC 6
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко оказался тяжелее бразильца Вискарди Андраде перед поединком на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC).
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров
Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.
Обновлено в 21:30
Шоу-бизнес
Пугачева увидела пророческий сон о финалистах детского шоу «Голос»
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева призналась, что ей приснилась судьба финалистов детского «Голоса».
Обновлено в 21:48
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая
В Москве из-за пришедшего антициклона ожидаются дожди и теплая погода. В субботу, 4 мая, днем будет облачно с прояснениями, местами осадки.
Обновлено в 00:01
Здоровье
Названы семь главных правил для обретения счастья и здоровья
Обновлено в 17:30
Космос
В России начались испытания техники для суборбитального туризма
Компания «КосмоКурс», планирующая проводить туристические суборбитальные полёты, начала первые испытания ракетно-космической техники.
Обновлено в 21:05
Общество
Мессенджеры с 5 мая начнут идентифицировать пользователей по номеру телефона
Постановление правительства России об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей ресурсов по номеру телефона вступает в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 22:07
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии
Главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:41
Армия и оружие
В Челябинске соберут первый боевой трактор
Обновлено в 08:22
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Пьяный водитель протаранил полицейскую машину в Петербурге
Во время погони мужчина влетел в патрульную машину, после чего и попал в руки правоохранителей.
Обновлено в 15:34
Кино
Джордж Мартин рассказал о работе над сериалами-продолжениями «Игры престолов»
Как сообщил писатель, в настоящее время разрабатывается пять продолжений ставшего легендарным шоу, и работа над трем продвигается "очень хорошо".
Обновлено в 21:23
Политика
Депутат Рады назвал условие примирения Украины с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Крулько, выступая в эфире телеканала NewsOne, заявил, что жители Украины вновь смогут стать «братским народом для русских» только в том случае, если согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 04:20
Авто
Renault Duster возглавил ТОП лучших авто для дачников
Российские эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей, которыми пользуются отечественные дачники.
Обновлено в 11:32
Общество
Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики
Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».
Обновлено в 07:45
Политика
Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.
Обновлено в 18:33
Футбол
«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России
Обновлено в 14:15
Политика
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено в 21:11
Политика
Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено в 14:22