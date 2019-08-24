с чего всё началось

В четверг с просьбой восстановить социальную справедливость к президенту обратился глава этого профсоюза Иван Мохначук на встрече главы государства с руководителями угледобывающих регионов. Глава государства обещал разобраться, а сегодня опубликован список поручений.

Путин поручил восстановить справедливость по отношению к шахтерам

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Хоккей Фетисов: Кузнецов опозорил российский хоккей и страну Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов опозорил свою страну, получив дисквалификацию за употребление кокаина.

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Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Политика День независимости Украины пройдет без парада Украина сегодня отмечает День независимости. Президент Владимир Зеленский предложил новый формат празднования.

Космос Ракета «Союз» с роботом «Федором» стартовала с Байконура Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с кораблем "Союз МС-14", на борту которого находится антропоморфный робот "Федор".

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