Политика
Путин поручил восстановить справедливость по отношению к шахтерамРоссийская газета 04:31
В четверг с просьбой восстановить социальную справедливость к президенту обратился глава этого профсоюза Иван Мохначук на встрече главы государства с руководителями угледобывающих регионов. Глава государства обещал разобраться, а сегодня опубликован список поручений.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство по досрочному выходу на пенсию работников угольной промышленности, сообщается на сайте Кремля.Вести.Ru04:14
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Политика
Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможности единства Европы только при условии поднятия украинского флага во Владивостоке, как «это было сто лет назад».
Обновлено в 03:03
Космос
В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза МС-14» с МКС
Стыковка космического корабля "Союз", на борту которого находится робот "Федор", с Международной космической станцией (МКС) была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции.
Обновлено в 03:00
Политика
Путин заявил об обоснованности претензий к США по ДРСМД
Президент Владимир Путин считает, что претензии к США, которые ранее предъявила Россия по поводу нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), обоснованы.
Обновлено вчера в 06:04
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Фигурное катание
Ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева выиграла первый этап Гран-при
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа Гран-при, который прошел в Куршевеле.
Обновлено вчера в 17:21
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Хоккей
Фетисов: Кузнецов опозорил российский хоккей и страну
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов опозорил свою страну, получив дисквалификацию за употребление кокаина.
Обновлено вчера в 11:23
Экономика
«Роствертол» в 1-м полугодии снизил чистую прибыль по РСБУ
Как сообщалось, по итогам 2018 года "Роствертол" снизил выручку на 5,1% по сравнению с показателем 2017 года, до 94 млрд рублей, чистую прибыль - на 4,8%, до 15,9 млрд рублей.
Обновлено в 04:23
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
День независимости Украины пройдет без парада
Украина сегодня отмечает День независимости. Президент Владимир Зеленский предложил новый формат празднования.
Обновлено в 03:23
Космос
Ракета «Союз» с роботом «Федором» стартовала с Байконура
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с кораблем "Союз МС-14", на борту которого находится антропоморфный робот "Федор".
Обновлено 21 августа в 23:49
Кино
Скончался популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 19:00
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Замглавы администрации Тамбова погиб в Рязанской области
Обновлено в 04:11
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Обновлено вчера в 23:54
Футбол
«Монако» арендовало Адриэна Силву у «Лестера»
Полузащитник «Лестера» Адриэн Силва будет выступать за «Монако» на правах аренды в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт монегасков.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Отставки руководства электрокомпании потребовали в Греции
Отставки членов совета директоров электрокомпании HEDNO (DEDDIE) потребовало министерство окружающей среды и энергетики Греции после крушения вертолёта возле острова Порос, при котором погибли двое граждан России.
Обновлено в 02:34
Авто
В Германии нашли «кладбище» бракованных Mercedes-Benz
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека
В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
Обновлено в 01:51
Политика
CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7
Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.
Обновлено вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото романтического ужина на берегу моря
Российский телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в соцсети фото, на котором компания из четырех старых друзей ужинает при свечах на побережье в Юрмале.
Обновлено вчера в 17:48
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла впервые за 13 лет
Последний раз сборная США по баскетболу проигрывала в полуфинале чемпионата мира 2006 года команде Греции.
Обновлено в 04:10
Здоровье
Маленькая Аси ждёт помощи
В десять месяцев Аси сделали операцию на позвоночнике – удалили костный шип.
Обновлено в 02:35
Гаджеты
Apple понадобился патент на «умные часы» с поддержкой 5G
Обновлено вчера в 19:06
Политика
В бундестаге назвали ошибкой идею вернуть Россию в G8
Возвращение России в состав «большой восьмерки» не имеет смысла и будет ошибкой, так как подаст Москве «неверный сигнал».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.
Обновлено вчера в 13:02
Общество
В Брянске открывается Свенская ярмарка
Сегодня,24 августа, в Брянской области проходит грандиозная Свенская ярмарка.
Обновлено в 02:25