Лесные пожары

Путин подключил армию к тушению пожаров в СибириDaily Storm 08:26

«Рассмотрев доклад министра по чрезвычайным ситуациям, президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению пожаров», — сообщает 31 июля пресс-служба Кремля. Военное ведомство уже отреагировало на поручение главы государства.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает
 пресс-служба Кремля.
РБК08:23

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:43, Ашберн
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