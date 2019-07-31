Лесные пожары
Путин подключил армию к тушению пожаров в СибириDaily Storm 08:26
«Рассмотрев доклад министра по чрезвычайным ситуациям, президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению пожаров», — сообщает 31 июля пресс-служба Кремля. Военное ведомство уже отреагировало на поручение главы государства.
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