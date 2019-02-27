Экономика

Путин поручил внести в законы изменения о соцдоплатах к пенсииLife.ru 02:59

Президент России Владимир Путин поручил внести законодательные изменения, которые обеспечивают перерасчёт социальной доплаты к пенсии. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Путин поручил внести изменения в законодательство о соцдоплатах к пенсии

РИА Новости03:48

Путин поручил внести в законодательство изменения о доплатах к пенсии

Коммерсантъ03:17

Путин поручил изменить порядок перерасчета доплат к пенсии

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Путин поручил разработать порядок социальных доплат к пенсии

Газета.Ru03:11

Путин поручил внести изменения в законодательство о социальных доплатах к пенсии

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Путин поручил внести изменения в закон о доплатах к пенсиям

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Как теперь пересчитают пенсии в 2019 после выступления Путина

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