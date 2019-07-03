Политика
Путин поручил повысить размер пособий по уходу за детьмиLenta.ru вчера в 14:59
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии. Об этом сообщается на сайте Кремля. В частности, президент поручил увеличить пособия по уходу за детьми от полутора до трех лет.
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:46, Вашингтон
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:46, Вашингтон
Футбол
«Спартак» представил форму из переработанных бутылок
Обновлено в 07:35
Происшествия
Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»
Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:46
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Тело ребенка обнаружено в квартире в Казани
Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту убийства полуторагодовалой девочки, тело ребенка обнаружили в квартире одного из домов в Казани.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Политика
Мэй выразила соболезнования в связи с гибелью российских подводников
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй выразила в среду соболезнования от имени британского парламента в связи с гибелью российских моряков-подводников.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Источник сообщил, как наградят погибших подводников
Источник "Газеты.Ru" в Минобороны сообщил, что причиной пожара стало короткое замыкание в электрических сетях атомной глубоководной станции.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено 01 июля в 04:59
Экономика
Минтранс: Внедрение «Платона» на региональных дорогах обсуждается
Регионы высказывают предложения о распространении на наиболее загруженные магистрали местного значения системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон".
Обновлено в 07:57
Политика
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии
В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.
Обновлено в 05:10
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.
Обновлено в 05:22
Единоборства
Бой между боксерами Лебедевым и Гуламиряном не состоится
Обновлено в 08:01
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Авто
Renault представил новое поколение Captur
Компания Reanult представила новое поколение кроссовера Captur для европейского рынка.
Обновлено в 07:17
Кино
Квентин Тарантино планирует завершить кинокарьеру
Обновлено в 05:10
Футбол
Месси раскритиковал арбитров матча Бразилия — Аргентина
Обновлено в 03:37
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец
По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
Обновлено в 07:26
Кино
Умер кинорежиссёр Василий Панин
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Здоровье
В Чувашии стали чаще умирать от инфаркта и инсульта
В Чувашии возросла смертность от болезней системы кровообращения.
Обновлено в 08:35
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Происшествия
В Сети появились имена и фото всех погибших подводников
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Курганской области произошел пожар в монастыре
В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Авто
Группа PSA подписала СПИК с правительством РФ
Согласно СПИК группа PSA выполнит следующие условия: увеличит модельный ряд автомобилей локальной сборки; локализует выпуск двигателей и некоторые процессы, связанных с их производством — литьё, ковку и механическую обработку ключевых узлов; локализует ряд операций, связанных со сборкой трансмиссий; увеличит экспорт двигателей, произведённых на мощностях "ПСМА Рус" в Калуге.
Обновлено в 06:01