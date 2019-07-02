Политика

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьмиВести.Ru 10:21

С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе. Соответствующее поручение о внесении изменений в законодательство подписал президент России.
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 Кремля, увеличение произойдет, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в субъекте.
Полит.ру10:42

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В России увеличат выплаты по уходу за детьми

URA.Ru11:59

Путин поручил до 1 октября принять законодательные решения по повышению пособий на ребенка

ТАСС09:59

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

Вести.Ru10:21

Путин поручил узаконить до октября повышение пособий по уходу за детьми

РБК10:19

Пособия на детей для малоимущих семей повысят с 2020 года

Известия10:15

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

Газета.Ru12:41

Пособие на первого ребенка: что стоит знать

Expert.ru06:19
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
Политика

Путин предложил смягчить наказания по экономическим преступлениям

В ходе прямой линии, состоявшейся 20 июня 2019, Путин уже комментировал предложение о смягчении наказаний за экономические преступления, одобрив в качестве одной из мер наказания по соответствующим статьям залог и более широкое использования подписок о невыезде.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Политика

Путин отменил участие в форуме «Реки России»

Президент России Владимир Путин принял решение отменить участие в форуме "Реки России", по его поручению к участникам мероприятия обратится вице-премьер Ольга Голодец, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:05
Политика

Спикер Рады отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
Обновлено в 10:33
Гаджеты

NVIDIA анонсировала видеокарты семейства GeForce SUPER

Компания NVIDIA без лишней помпы анонсировала семейство видеокарт SUPER.
Обновлено в 11:43
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Общество

Гарик Харламов ответил Джейсону Стэтхэму «сокрушительным ударом»

Российский шоумен Гарик Харламов разместил в Инстаграме видео, на котором пытается повторить трюк актера Джейсона Стэтхэма из челленджа Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 10:55
Экономика

Совет директоров банка «Восточный» возглавила Светлана Труханович

Председателем совета директоров банка «Восточный» назначена Светлана Труханович, которая до этого была членом совета директоров Юниаструм-банка, сообщается на сайте кредитной организации.
Обновлено в 12:06
Транспорт

В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Здоровье

Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер пояснила, что многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП.
Обновлено в 10:41
Кино

Анимационный приквел «Гремлинов» официально запущен в разработку

В центре сюжета окажется мистер Винг — пожилой продавец из Шанхая. Именно у него в фильме главный герой купил могвая.
Обновлено в 06:37
Футбол

«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»

Обновлено в 09:06
Политика

Свыше четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму

Более четверти (28%) москвичей заявили, что точно пойдут на выборы в Московскую городскую думу, что на треть выше явки на прошлых выборах; еще 16% скорее всего примут в них участие, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:43
Происшествия

СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ

Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Обновлено в 11:23
Общество

Россиянин арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд», сообщили СМИ

Иностранный бизнесмен арендовал на день рождения знаменитое французское телешоу "Форт Боярд", пишет газета Parisien.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Спорт

WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга

В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Из России полковник полиции сбежала в Грузию

Как отмечается, исходя из оперативных данных полиции, Разумная уже пересекла границу РФ и на данный момент скрывается за рубежом, предположительно в Грузии.
Обновлено в 11:23
Культура

Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие

СК возбудил дело после обстрела российских журналистов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) после появившегося сообщения об обстреле украинскими силовиками съемочной группы ВГТРК на территории Донецкой народной республики.
Обновлено в 11:33
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину

В Екатеринбурге на территории жилого района Уралмаш погиб мужчина, при котором была сумка с деньгами. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 09:56
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

Обновлено в 03:36
Происшествия

Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне

Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
Политика

В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект Жукова

Обновлено в 05:24
Футбол

«Лестер» отказался продать Магуайра в «МЮ» за 70 млн фунтов

Руководство «Лестера» считает, что Магуайр должен стоить гораздо дороже защитника Аарона Уан-Биссаки, который перешел в «МЮ» за 50 миллионов фунтов.
Обновлено в 11:51
Политика

ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 08:37
Экономика

ЦБ принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие»

Банк России принял решение завершить санацию банка "ФК Открытие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:28
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