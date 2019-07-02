с чего всё началось

С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе. Соответствующее поручение о внесении изменений в законодательство подписал президент России.

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

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