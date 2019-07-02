Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьмиВести.Ru 10:21
С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе. Соответствующее поручение о внесении изменений в законодательство подписал президент России.
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с чего всё началось
Как уточняется на сайте Кремля, увеличение произойдет, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в субъекте.Полит.ру10:42
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Политика
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В ходе прямой линии, состоявшейся 20 июня 2019, Путин уже комментировал предложение о смягчении наказаний за экономические преступления, одобрив в качестве одной из мер наказания по соответствующим статьям залог и более широкое использования подписок о невыезде.
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Президент России Владимир Путин принял решение отменить участие в форуме "Реки России", по его поручению к участникам мероприятия обратится вице-премьер Ольга Голодец, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Политика
Спикер Рады отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
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Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
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Экономика
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Транспорт
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"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
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Вице-премьер пояснила, что многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП.
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Анимационный приквел «Гремлинов» официально запущен в разработку
В центре сюжета окажется мистер Винг — пожилой продавец из Шанхая. Именно у него в фильме главный герой купил могвая.
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«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Политика
Свыше четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму
Более четверти (28%) москвичей заявили, что точно пойдут на выборы в Московскую городскую думу, что на треть выше явки на прошлых выборах; еще 16% скорее всего примут в них участие, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:43
Происшествия
СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ
Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Общество
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Иностранный бизнесмен арендовал на день рождения знаменитое французское телешоу "Форт Боярд", пишет газета Parisien.
Обновлено в 11:21
Происшествия
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В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
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Обновлено в 05:40
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
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Спорт
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В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
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Из России полковник полиции сбежала в Грузию
Как отмечается, исходя из оперативных данных полиции, Разумная уже пересекла границу РФ и на данный момент скрывается за рубежом, предположительно в Грузии.
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Культура
Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале
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СК возбудил дело после обстрела российских журналистов в Донбассе
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В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину
В Екатеринбурге на территории жилого района Уралмаш погиб мужчина, при котором была сумка с деньгами. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
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2 июля состоится полное солнечное затмение
Обновлено в 03:36
Происшествия
Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне
Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
Футбол
«Лестер» отказался продать Магуайра в «МЮ» за 70 млн фунтов
Руководство «Лестера» считает, что Магуайр должен стоить гораздо дороже защитника Аарона Уан-Биссаки, который перешел в «МЮ» за 50 миллионов фунтов.
Обновлено в 11:51
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ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 08:37
Экономика
ЦБ принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие»
Банк России принял решение завершить санацию банка "ФК Открытие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:28