Экономика

Путин поручил увеличить субсидии на поддержку отечественного киноREGNUM 03:14

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить на 1 млрд рублей размер субсидии на поддержку российского кино, сообщается 22 февраля на сайте Кремля.
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Подробнее о событии

Кончаловский: дополнительное финансирование поможет развитию русской великой анимации

ТАСС11:41

Режиссер Файзиев назвал решение о поддержке российских мультфильмов «огромной помощью»

Взгляд.ру09:37

Путин пообещал детскому кино лишний миллиард

Газета.Ru03:18

Субсидия на поддержку кинематографа будет увеличена на 1 млрд рублей

Российская газета03:40

Путин поручил выделить еще 1 млрд рублей на развитие кино

Коммерсантъ03:25

Путин решил каждый год повышать субсидии на кино на 1 млрд руб

РБК04:10

Путин поручил увеличить на 1 млрд рублей субсидию на поддержку кино

RT на русском02:39
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Экономика

Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов

Американский миллиардер Илон Маск оформил четыре новых ипотечных кредита и рефинансировал один имеющийся в банке Morgan Stanley, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:20
Политика

Путин уверен, что аналогов российского оружия еще долго не будет

Обновлено в 12:12
Происшествия

Арашуков получил в СИЗО камеру с горячей водой и новым соседом

Обновлено в 13:24
Политика

Кличко похвастался ростом смертности в киевских больницах

Украинская журналистка Татьяна Высоцкая опубликовала в своем фейсбуке фрагмент эфира телеканала NewsOne, в котором мэр Киева Виталий Кличко отмечает рост смертности украинцев, попавших в киевские больницы.
Обновлено в 13:12
Политика

Претендентки на «Евровидение» от Украины ответили на вопрос о Крыме

Финалистки украинского отбора представителя на конкурс "Евровидение-2019" Анна и Мария Опанасюк считают, что Украина потеряла Крым.
Обновлено в 09:07
Экономика

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%

Министерство труда и социальной защиты России предложило проиндексировать социальные пенсии на 2%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:50
Общество

Держать дома пауков и скорпионов хотят запретить

В список вошли крупные представители семейства кошачьих, морские млекопитающие, пауки и скорпионы.
Обновлено в 12:20
Спорт

Медведева одержала победу в финале Кубка России по фигурному катанию

Обновлено в 07:54
Культура

Порошенко назвал Малевича «великим украинским художником»

Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич является представителем украинского авангарда.
Обновлено вчера в 16:22
Политика

В Венгрии назвали «полуфашистским» закон об образовании на Украине

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что украинское правительство приняло "полуфашистский" закон об образовании.
Обновлено в 06:37
Спорт

Пять российских легкоатлетов подали апелляции в CAS на дисквалификацию

Обновлено в 13:33
Авто

Эксперты назвали самые популярные иномарки в России

Обновлено в 12:37
Происшествия

Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла

Жительница Кирова оставила трехлетнюю дочь одну дома почти на неделю, в результате девочка умерла от жажды, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 08:29
Спорт

Российского двоеборца наказали за перчатку с именем Путина на ЧМ

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) официально вынесла предупреждение российскому двоеборцу Виталию Иванову за выступление на чемпионате мира в перчатке, на которой латиницей были написаны инициалы и фамилия президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие

Минобороны Швеции пожаловалось на российский истребитель Су-27

Российский истребитель Су-27 в небе над Балтийским морем на 20 метров подлетел к шведскому самолету радиоэлектронной разведки, сообщает 22 февраля Sveriges Radio со ссылкой на министра обороны Швеции Петера Хультквиста.
Обновлено в 13:33
Политика

На границе Венесуэлы произошли столкновения военных с индейцами

Обновлено в 12:30
Происшествия

Суд арестовал оставившую ребенка в лесу женщину

Обновлено в 08:33
Происшествия

Россиянин задержан в Швеции по подозрению в мошенничестве

Правоохранители задержали в Швеции 46-летнего гражданина России Евгения Глазкова, который с января 2017 года находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве.
Обновлено в 10:22
Общество

Минстрой разработал меры по усилению газовой безопасности домов

Минстрой России разработал меры по усилению газовой безопасности домов и предложил ввести административную ответственность для тех жильцов, кто отказывается пускать в квартиру сотрудников газовых служб для проверки оборудования.
Обновлено в 13:07
Космос

Рогозин сообщил, что корабль «Федерация» не будет летать к МКС

Обновлено в 10:35
Происшествия

В Петербурге эвакуируют офисы Сбербанк

В пятницу, 22 февраля, в Петербурге продолжается волна эвакуаций из-за анонимных писем о минировании объектов.
Обновлено в 11:05
Футбол

Российские клубы не сыграют с киевским «Динамо»

"Сине-бело-голубые" Сергея Семака, равно как и "чёрно-зелёные" Мурада Мусаева совершенно точно не встретятся в рамках Лиги Европы с представителем Украины в лице "Динамо".
Обновлено в 00:43
Общество

В Китае запретили требовать у женщин тест на беременность при найме

Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая запретило работодателям во время собеседования с женщинами-кандидатами спрашивать о семейном положении и требовать прохождения теста на беременность.
Обновлено в 12:57
Политика

Назарбаев запретил использовать русский язык на казахских деньгах

В предыдущей версии документа говорилось, что на банкнотах и монетах «используются надписи на государственном и русском языках», уточняет Tengrinews.kz.
Обновлено в 12:21
Хоккей

«Металлург» победил «Ак Барс» и сыграет с «Салаватом Юлаевым» в плей-офф

Обновлено в 11:33
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Спорт

Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам

Обновлено вчера в 13:34
Политика

Кличко заступился за УПЦ МП: «Я наполовину россиянин»

В социальной сети Facebook опубликовано видео, на котором женщина жалуется на храм УПЦ МП.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Руководство 52-й больницы заподозрили в обналичивании

Руководство медучреждения подозревают в ежемесячном обналичивании 30 млн рублей через подставные организации.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Разбросанные у дороги под Липецком посылки украли из почтовой машины

Обновлено в 08:52
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