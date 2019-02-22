Путин поручил увеличить субсидии на поддержку отечественного киноREGNUM 03:14

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить на 1 млрд рублей размер субсидии на поддержку российского кино, сообщается 22 февраля на сайте Кремля.

Экономика Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов Американский миллиардер Илон Маск оформил четыре новых ипотечных кредита и рефинансировал один имеющийся в банке Morgan Stanley, сообщает Bloomberg.

Политика Кличко похвастался ростом смертности в киевских больницах Украинская журналистка Татьяна Высоцкая опубликовала в своем фейсбуке фрагмент эфира телеканала NewsOne, в котором мэр Киева Виталий Кличко отмечает рост смертности украинцев, попавших в киевские больницы.

Политика Претендентки на «Евровидение» от Украины ответили на вопрос о Крыме Финалистки украинского отбора представителя на конкурс "Евровидение-2019" Анна и Мария Опанасюк считают, что Украина потеряла Крым.

Экономика Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2% Министерство труда и социальной защиты России предложило проиндексировать социальные пенсии на 2%, сообщает пресс-служба ведомства.

Общество Держать дома пауков и скорпионов хотят запретить В список вошли крупные представители семейства кошачьих, морские млекопитающие, пауки и скорпионы.

Культура Порошенко назвал Малевича «великим украинским художником» Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич является представителем украинского авангарда.

Политика В Венгрии назвали «полуфашистским» закон об образовании на Украине Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что украинское правительство приняло "полуфашистский" закон об образовании.

Происшествия Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла Жительница Кирова оставила трехлетнюю дочь одну дома почти на неделю, в результате девочка умерла от жажды, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Спорт Российского двоеборца наказали за перчатку с именем Путина на ЧМ Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) официально вынесла предупреждение российскому двоеборцу Виталию Иванову за выступление на чемпионате мира в перчатке, на которой латиницей были написаны инициалы и фамилия президента России Владимира Путина.

Армия и оружие Минобороны Швеции пожаловалось на российский истребитель Су-27 Российский истребитель Су-27 в небе над Балтийским морем на 20 метров подлетел к шведскому самолету радиоэлектронной разведки, сообщает 22 февраля Sveriges Radio со ссылкой на министра обороны Швеции Петера Хультквиста.

Происшествия Россиянин задержан в Швеции по подозрению в мошенничестве Правоохранители задержали в Швеции 46-летнего гражданина России Евгения Глазкова, который с января 2017 года находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

Общество Минстрой разработал меры по усилению газовой безопасности домов Минстрой России разработал меры по усилению газовой безопасности домов и предложил ввести административную ответственность для тех жильцов, кто отказывается пускать в квартиру сотрудников газовых служб для проверки оборудования.

Происшествия В Петербурге эвакуируют офисы Сбербанк В пятницу, 22 февраля, в Петербурге продолжается волна эвакуаций из-за анонимных писем о минировании объектов.

Футбол Российские клубы не сыграют с киевским «Динамо» "Сине-бело-голубые" Сергея Семака, равно как и "чёрно-зелёные" Мурада Мусаева совершенно точно не встретятся в рамках Лиги Европы с представителем Украины в лице "Динамо".

Общество В Китае запретили требовать у женщин тест на беременность при найме Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая запретило работодателям во время собеседования с женщинами-кандидатами спрашивать о семейном положении и требовать прохождения теста на беременность.

Политика Назарбаев запретил использовать русский язык на казахских деньгах В предыдущей версии документа говорилось, что на банкнотах и монетах «используются надписи на государственном и русском языках», уточняет Tengrinews.kz.

Происшествия Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.

Политика Кличко заступился за УПЦ МП: «Я наполовину россиянин» В социальной сети Facebook опубликовано видео, на котором женщина жалуется на храм УПЦ МП.