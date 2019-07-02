Экономика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьмиRT на русском вчера в 15:47
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии. Так, согласно документу, с 1 января 2020 года правительство должно будет повысить ежемесячные пособия по уходу за детьми от полутора до трёх лет до уровня прожиточного минимума своего региона.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:49, Вашингтон
Политика
Зеленский пообещал «большую приватизацию» на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную приватизацию на Украине в 2019 году.
Обновлено в 03:54
Политика
Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Политика
Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии
Президент России Владимир Путин направил белорусскому лидеру Александру Лукашенко поздравление с Днём независимости Белоруссии.
Обновлено в 03:25
Политика
Трамп прокомментировал превышение Ираном уровня запасов урана
Президент США Дональд Трамп прокомментировал превышения Ираном оговоренного в соглашении о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) уровня обогащенного урана.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия
14 моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России
Известно, что в результате произошедшего инцидента погибло 14 моряков-подводников.
Обновлено вчера в 10:26
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей
Обновлено вчера в 17:30
Футбол
Хамес проводит встречу с представителями «Наполи»
Обновлено 01 июля в 10:44
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 03:36
Авто
Названы самые популярные автомобили в России по цене до 2 млн рублей
Эксперты из «АвтоСТАТа» решили опубликовать список наиболее популярных авто в РФ стоимостью от полутора до двух миллионов рублей.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
СК возбудил дело после обстрела российских журналистов в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) после появившегося сообщения об обстреле украинскими силовиками съемочной группы ВГТРК на территории Донецкой народной республики.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
Кокорин отправился на реабилитацию
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Политика
Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью
Обновлено вчера в 22:39
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО
В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Политика
Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах
Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.
Обновлено в 00:01
Общество
Госдуме предложили приравнять по жилью инвалидов и участников Войны
Авторы обратили внимание на то, что, например, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны для постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, достаточно только оснований для признания их нуждающимися, указанных в статье 51 Жилищного кодекса РФ.
Обновлено в 02:27
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции»
Компания занималась добровольным имущественным и личным страхованием, обе эти лицензии у компании отозваны.
Обновлено в 02:33
Футбол
Бранислав Иванович: «Мы хотим выиграть трофей»
Как убежден Иванович, чемпионский статус, в котором «Зенит» будет играть в этом сезоне, только усилит мотивацию футболистов, которые будут еще с большим усердием и отдачей будут работать на тренировках и бороться в матчах.
Обновлено в 04:22
Политика
Боливия заинтересовалась закупкой российского оружия
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что заинтересован в закупке оружия из России и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал инцидент с Пугачёвой на вокзале
Певец Филипп Киркоров в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал выезд машины с народной артисткой России Аллой Пугачёвой на платформу Рижского вокзала.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Толстых американских военных посадят на кетогенную диету
Американских военных планируют посадить на кетогенную диету, сообщает Military Times со ссылкой на представителей Минобороны.
Обновлено вчера в 06:08
Авто
В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине
"Глава государства поблагодарил Курта Волкера за то, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине", - сообщает пресс-служба президента Украины.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур
Отмечается, что лидеры ЕС договорились в ходе саммита выдвинуть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы ЕК, кандидатуру главы испанского МИД Жозепа Боррела на пост главы европейской дипломатии, а кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ.
Обновлено вчера в 13:20
Авто
Tesla Pickup наделал больше шума, чем новый Ford F-150
В результате проведённого анализа выяснилось, что новый пикап от Tesla обращает на себя больше внимания, чем Ford F-150.
Обновлено вчера в 09:56
Футбол
Мбаппе сообщил, что останется в ПСЖ
Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе объявил, что останется в парижском клубе на следующий сезон.
Обновлено в 03:23