Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьмиRT на русском вчера в 15:47
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии. Так, согласно документу, с 1 января 2020 года правительство должно будет повысить ежемесячные пособия по уходу за детьми от полутора до трёх лет до уровня прожиточного минимума своего региона.
Читать в источнике
Оценить127
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:19, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:19, Вашингтон
Происшествия
В Израиле во время протестов пострадали более 110 полицейских
Свыше 110 израильских полицейских пострадали в произошедших накануне столкновениях с представителями эфиопской общины, более 130 из которых были задержаны, сообщил в среду пресс-секретарь правоохранительных органов Мики Розенфельд.
Обновлено в 04:23
Политика
Среди погибших подводников были два Героя России
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
ГИБДД займется Пугачевой после ее выходки на вокзале
Обновлено в 05:14
Политика
В ГД оценили претензии Совета Европы по долгу России за 2017-2018 годы
Россия за часть 2017 года и 2018-й должна 55 миллионов евро в бюджет Совета Европы, ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец
По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Обновлено в 05:21
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Происшествия
В Воронеже ФСБ изъяла документы в департаменте труда и занятости
ФСБ изъяла для изучения служебные документы в департаменте труда и занятости Воронежской области.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева поздравила с 55-летием Алексея Серебрякова и поделилась архивным снимком с ним
В своем официальном аккаунте соцсети Instagram Лариса Андреевна выложила архивный снимок, на котором она была запечатлена в компании именинника.
Обновлено в 03:12
Транспорт
ЕТВ тестирует низкопольный трамвай-гармошку
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Сергей Безруков поделился умилительным видео с детьми
Сергей Безруков опубликовал видео, на котором он запечатлен гуляющим по пляжу вместе с дочерью Машей и сыном Степаном.
Обновлено в 04:47
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле по всей России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории страны в июле температура будет около и выше нормы.
Обновлено в 06:09
Общество
Губернатор Красноярска извинился за свои слова
Обновлено вчера в 11:18
Футбол
«Спартак» показал форму для нового сезона
Обновлено в 05:50
Футбол
Семак заявил об отсутствии предложений по Дзюбе
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб не получал предложений по трансферу нападающего Артёма Дзюбы.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Политика
Иран возобновит обогащение урана с 7 июля
Иран намерен возобновить обогащение урана выше уровня 3,67% с 7 июля, заявил президент республики Хасан Роухани.
Обновлено в 04:04
Наука
Работу новосибирских ученых включили в учебник США по криминалистике
Исследование новосибирских нейробиологов и генетиков, которое посвящено проблеме совершения жестоких преступлений, включили в издание классического американского учебника по криминалистике для студентов Criminology: Explaining Crime and its Context.
Обновлено в 01:00
Политика
Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено вчера в 17:43
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Парубий призвал найти улики для снятия Шария и Клюева с выборов в Раду
Спикер Верховной рады Андрей Парубий обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу с просьбой предоставить ему информацию о пребывании на украинской территории блогера Анатолия Шария и бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
Обновлено в 03:55
Общество
Сегодня ожидается полное солнечное затмение
Ученые прогнозируют полное солнечное затмение, которое сегодня смогут наблюдать жители земли. Однако в России его увидеть не удастся.
Обновлено 01 июля в 19:28
Экономика
Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре
Несколько основных операционных компаний сети «Красное и белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено в 04:57
Наука
На российском коллайдере впервые зафиксировали рождение семи пионов
Обновлено вчера в 06:43
Армия и оружие
В Германии оценили преимущество ЗРК С-400 перед западными аналогами
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия
В воинской части Петергофа начались проверки после гибели подводников
В войсковой части 45707 начались проверки после гибели 14 моряков на подлодке «Лошарик» 2 июля.
Обновлено в 05:08
Наука
Новое свойство света обнаружили ученые
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает "112 Украина".
Обновлено в 02:14