Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьмиRT на русском вчера в 15:47

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии. Так, согласно документу, с 1 января 2020 года правительство должно будет повысить ежемесячные пособия по уходу за детьми от полутора до трёх лет до уровня прожиточного минимума своего региона.
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Повышение выплат по уходу за детьми связали с доводом о потере населения

REGNUM05:43

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

RT на русскомвчера в 15:47

Выплаты по уходу за детьми увеличили

Deita.ruвчера в 12:31

Путин дал поручения по итогам прямой линии

Коммерсантъвчера в 16:30

Итоги дня: поручения Путина по итогам прямой линии, гибель моряков-подводников, остановка производства АвтоВАЗа

Реальное времявчера в 12:00

Путин поручил до 1 октября принять законодательные решения по повышению пособий на ребенка

ТАССвчера в 09:59

Путин дал 27 поручений по итогам прямой линии

РБКвчера в 10:39
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:19, Вашингтон

Что изменилось в Молдове с 1 июля 2019 года: Выплата больничных по новым правилам, повышение пенсионного возраста и пособий на детей и новые тарифы в автостраховании

КП - Молдовавчера в 18:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:19, Вашингтон
Происшествия

В Израиле во время протестов пострадали более 110 полицейских

Свыше 110 израильских полицейских пострадали в произошедших накануне столкновениях с представителями эфиопской общины, более 130 из которых были задержаны, сообщил в среду пресс-секретарь правоохранительных органов Мики Розенфельд.
Обновлено в 04:23
Политика

Среди погибших подводников были два Героя России

Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес

ГИБДД займется Пугачевой после ее выходки на вокзале

Обновлено в 05:14
Политика

В ГД оценили претензии Совета Европы по долгу России за 2017-2018 годы

Россия за часть 2017 года и 2018-й должна 55 миллионов евро в бюджет Совета Европы, ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец

По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Обновлено в 05:21
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Здоровье

Екатеринбургские неонатологи заступились за врача из Калининграда

Обновлено в 04:09
Происшествия

В Воронеже ФСБ изъяла документы в департаменте труда и занятости

ФСБ изъяла для изучения служебные документы в департаменте труда и занятости Воронежской области.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева поздравила с 55-летием Алексея Серебрякова и поделилась архивным снимком с ним

В своем официальном аккаунте соцсети Instagram Лариса Андреевна выложила архивный снимок, на котором она была запечатлена в компании именинника.
Обновлено в 03:12
Транспорт

ЕТВ тестирует низкопольный трамвай-гармошку

Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес

Сергей Безруков поделился умилительным видео с детьми

Сергей Безруков опубликовал видео, на котором он запечатлен гуляющим по пляжу вместе с дочерью Машей и сыном Степаном.
Обновлено в 04:47
Общество

Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле по всей России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории страны в июле температура будет около и выше нормы.
Обновлено в 06:09
Общество

Губернатор Красноярска извинился за свои слова

Обновлено вчера в 11:18
Футбол

«Спартак» показал форму для нового сезона

Обновлено в 05:50
Футбол

Семак заявил об отсутствии предложений по Дзюбе

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб не получал предложений по трансферу нападающего Артёма Дзюбы.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Политика

Иран возобновит обогащение урана с 7 июля

Иран намерен возобновить обогащение урана выше уровня 3,67% с 7 июля, заявил президент республики Хасан Роухани.
Обновлено в 04:04
Наука

Работу новосибирских ученых включили в учебник США по криминалистике

Исследование новосибирских нейробиологов и генетиков, которое посвящено проблеме совершения жестоких преступлений, включили в издание классического американского учебника по криминалистике для студентов Criminology: Explaining Crime and its Context.
Обновлено в 01:00
Политика

Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено вчера в 17:43
Политика

В Сети появилось видео нападения на российскую семью в Грузии

Обновлено в 04:44
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

Парубий призвал найти улики для снятия Шария и Клюева с выборов в Раду

Спикер Верховной рады Андрей Парубий обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу с просьбой предоставить ему информацию о пребывании на украинской территории блогера Анатолия Шария и бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
Обновлено в 03:55
Общество

Сегодня ожидается полное солнечное затмение

Ученые прогнозируют полное солнечное затмение, которое сегодня смогут наблюдать жители земли. Однако в России его увидеть не удастся.
Обновлено 01 июля в 19:28
Экономика

Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре

Несколько основных операционных компаний сети «Красное и белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено в 04:57
Наука

На российском коллайдере впервые зафиксировали рождение семи пионов

Обновлено вчера в 06:43
Армия и оружие

В Германии оценили преимущество ЗРК С-400 перед западными аналогами

Обновлено вчера в 03:43
Происшествия

В воинской части Петергофа начались проверки после гибели подводников

В войсковой части 45707 начались проверки после гибели 14 моряков на подлодке «Лошарик» 2 июля.
Обновлено в 05:08
Наука

Новое свойство света обнаружили ученые

Обновлено вчера в 12:20
Политика

Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает "112 Украина".
Обновлено в 02:14
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