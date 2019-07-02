Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьмиRT на русском 15:47
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии. Так, согласно документу, с 1 января 2020 года правительство должно будет повысить ежемесячные пособия по уходу за детьми от полутора до трёх лет до уровня прожиточного минимума своего региона.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
Общество
Россиянин арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд»
Иностранный бизнесмен арендовал на день своего рождения знаменитое французское телешоу «Форт Боярд».
Обновлено в 14:22
Политика
Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России
Обновлено 30 июня в 10:38
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снова попала в больницу
Поклонники Анджелины Джоли обеспокоены: в Сети появилась информация, что она снова попала в госпиталь.
Обновлено в 06:40
Общество
Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 17:25
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Почти 50 стран ввели безвизовый режим с Россией за десять лет
Количество стран, которые граждане России могут посещать без виз, выросло почти вдвое за десять лет — с 60 до 116.
Обновлено в 04:56
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Обновлено в 08:50
Происшествия
Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек
На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.
Обновлено в 13:59
Игры
Microsoft не отказалась от проекта облачной игровой консоли Anthem
Anthem будет представлять собой небольшую приставку с очень низким энергопотреблением, которая будет посредником между игроком и облачным сервисом xCloud.
Обновлено в 16:20
Армия и оружие
Толстых американских военных посадят на кетогенную диету
Американских военных планируют посадить на кетогенную диету, сообщает Military Times со ссылкой на представителей Минобороны.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 16:40
Авто
Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Музыка
Майли Сайрус презентовала клип на песню Mother’s Daughter
Американская певица, автор песен и актриса Майли Сайрус презентовала новый клип на песню Mother's Daughter.
Обновлено в 11:28
Происшествия
СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ
Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Экономика
Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России
Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.
Обновлено в 09:18
Политика
Путин встретился с Шойгу после гибели моряков
Президент России Владимир Путин отменил участие в форуме «Реки России» и проводит срочную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.
Обновлено в 14:06
Гаджеты
NVIDIA анонсировала видеокарты семейства GeForce SUPER
Компания NVIDIA без лишней помпы анонсировала семейство видеокарт SUPER.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Российский полковник полиции сбежала в Грузию
Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Общество
Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб
Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Космос
Опубликованы захватывающе красивые фотографии Юпитера
Кевин регулярно берет фотографии с JunoCam, и на его страничке в flickr можно найти множество других красивых изображений — не только Юпитера, но и иных космических объектов.
Обновлено вчера в 03:17