Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии. Так, согласно документу, с 1 января 2020 года правительство должно будет повысить ежемесячные пособия по уходу за детьми от полутора до трёх лет до уровня прожиточного минимума своего региона.

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

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