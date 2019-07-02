Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьмиRT на русском 15:47

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии. Так, согласно документу, с 1 января 2020 года правительство должно будет повысить ежемесячные пособия по уходу за детьми от полутора до трёх лет до уровня прожиточного минимума своего региона.
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Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

RT на русском15:47

Путин дал поручения по итогам прямой линии

Коммерсантъ16:30

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

Вести.Ru10:21

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

Газета.Ru12:41

Путин поручил узаконить до октября повышение пособий по уходу за детьми

РБК10:19

Путин поручил до 1 октября принять законодательные решения по повышению пособий на ребенка

ТАСС09:59

Пособие на первого ребенка: что стоит знать

Expert.ru06:19
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Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено на дне озера Комо

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По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
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Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
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Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»

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Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек

На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.
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Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено в 16:15
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Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе

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Anthem будет представлять собой небольшую приставку с очень низким энергопотреблением, которая будет посредником между игроком и облачным сервисом xCloud.
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Армия и оружие

Толстых американских военных посадят на кетогенную диету

Американских военных планируют посадить на кетогенную диету, сообщает Military Times со ссылкой на представителей Минобороны.
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Армия и оружие

CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

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Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
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Американская певица, автор песен и актриса Майли Сайрус презентовала новый клип на песню Mother's Daughter.
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Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
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Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России

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Путин встретился с Шойгу после гибели моряков

Президент России Владимир Путин отменил участие в форуме «Реки России» и проводит срочную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.
Обновлено в 14:06
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NVIDIA анонсировала видеокарты семейства GeForce SUPER

Компания NVIDIA без лишней помпы анонсировала семейство видеокарт SUPER.
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Российский полковник полиции сбежала в Грузию

Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
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Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб

Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
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Космос

Опубликованы захватывающе красивые фотографии Юпитера

Кевин регулярно берет фотографии с JunoCam, и на его страничке в flickr можно найти множество других красивых изображений — не только Юпитера, но и иных космических объектов.
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