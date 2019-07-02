Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьмиRT на русском 15:47

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии. Так, согласно документу, с 1 января 2020 года правительство должно будет повысить ежемесячные пособия по уходу за детьми от полутора до трёх лет до уровня прожиточного минимума своего региона.
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Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

RT на русском15:47

Путин дал поручения по итогам прямой линии

Коммерсантъ16:30

Предпринимателей перестанут сажать по экономическим статьям

News.ruвчера в 03:28

Путин поручил узаконить до октября повышение пособий по уходу за детьми

РБК10:19

Путин поручил до 1 октября принять законодательные решения по повышению пособий на ребенка

ТАСС09:59

Пособие на первого ребенка: что стоит знать

Expert.ru06:19

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

Газета.Ru12:41
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:01, Вашингтон
Политика

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро

Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции по Украине в Торонто

Обновлено в 20:51
Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Политика

Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено в 17:43
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

В России создадут 60 гиперзвуковых ракет «Авангард»

Согласно сведениям, представленным американским телеканалом «CNBC», Россия может произвести порядка 60 гиперзвуковых ракетных комплексов «Авангард», которые представляют серьёзнейшую угрозу для США и американских военных во всё мире.
Обновлено в 02:31
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке

Обновлено в 09:34
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:26
Здоровье

Два месяца, четыре дня — и вся жизнь. Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС объявил голодовку

С 27 по 29 июня ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Сергей Митрофанов отбыл «голодную вахту» в санатории «Рассвет».
Обновлено в 18:01
Энергетика

Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний

Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей.
Обновлено в 18:18
Экономика

Путин потребовал прекратить необоснованные отказы в ипотеке

Президент России Владимир Путин распорядился принять меры по недопущению необоснованных отказов в выдаче ипотеки семьям, имеющим право на льготы.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату

Жаловавшейся на низкие зарплаты медсестре больницы города Серова Свердловской области Парлин Салаевой неизвестные подбросили перманганат калия (марганцовку), входящий в список прекурсоров наркотических средств.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек

Обновлено в 21:04
Технологии

Росстат впервые за 20 лет обновил сайт

Росстат запустил обновленную версию портала с «дружественным интерфейсом», который облегчит поиск статистики, заявил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:21
Культура

Умер создатель «Дамбо» Милтон Квон

Обновлено в 19:24
Политика

В ПАО «Ильюшин» прокомментировали «массовые увольнения»

В СМИ появилась информация о том, что на ведущем предприятии России по разработке авиационной техники ПАО «Ильюшин» начались «массовые увольнения».
Обновлено в 12:16
Политика

Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

Обновлено в 05:16
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП

Как сообщает UAZ Belgium, начало производства УАЗ «Патриот» с автоматической трансмиссией начнётся в сентябре нынешнего года, тогда же начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек

Количество жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек.
Обновлено в 08:15
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено в 08:29
Здоровье

В Калининграде в суши-баре отравились 13 человек

Одиннадцать человек госпитализированы в инфекционный стационар в Калининграде после употребления продукции суши-бара "Якитория".
Обновлено в 13:31
Кино

Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети

Обновлено вчера в 22:38
Теннис

Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено в 13:04
Футбол

Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова удивила выбором страны для родов

Несколько последних недель Анастасия провела на океане, не называя страны, где отдыхает.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой

Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

Установлены личности двух погибших на подлодке Героев России

Обновлено в 21:05
Шоу-бизнес

На руке у Ирины Шейк появилось обручальное кольцо

Фото: Ирина Шейк и Брэдли Купер Догадки поклонников, которые склоняются к тому, что Шейк дразнит Брэдли Купера и хочет обратить на себя его внимание, являются вполне обоснованными, ведь в течение месяца после разрыва Ирина Шейк неустанно выкладывает в своем Instagram соблазнительные фотографии.
Обновлено в 11:46
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Акции протеста против миграционной политики Трампа прошли в США

В Вашингтоне перед зданием администрации президента США прошла акция протеста против миграционной политики действующего главы государства Дональда Трампа.
Обновлено в 20:59
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Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
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