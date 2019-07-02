Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьмиRT на русском 15:47

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии. Так, согласно документу, с 1 января 2020 года правительство должно будет повысить ежемесячные пособия по уходу за детьми от полутора до трёх лет до уровня прожиточного минимума своего региона.
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Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

RT на русском15:47

Путин дал поручения по итогам прямой линии

Коммерсантъ16:30

Пособие на первого ребенка: что стоит знать

Expert.ru06:19

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

Газета.Ru12:41

Путин поручил узаконить до октября повышение пособий по уходу за детьми

РБК10:19

Путин поручил до 1 октября принять законодательные решения по повышению пособий на ребенка

ТАСС09:59

Пособия на детей для малоимущих семей повысят с 2020 года

Дождь13:12
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:54, Вашингтон
Политика

Зеленский рассказал, что Трюдо вдохновил его заняться политикой

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В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека

При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.
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Маргарита Грачёва, пострадавшая от мужа-садиста, показала в соцсетях кадры с откровенной фотосессии.
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Армия и оружие

Минобороны опровергло информацию о взрыве газа на подводной лодке

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Происшествия

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«Убитым на Калинина, 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по освобождению Минска

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Обновлено вчера в 17:25
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Официальный аккаунт «Рейнджерс» в Twitter опубликовал видео, на котором новичок клуба Артемий Панарин выбирает игровой номер с помощью специальной церемонии.
Обновлено в 14:24
Общество

ЕСПЧ постановил выплатить участникам митингов 75 000 евро

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить задержанным на митингах 2006-2011 года гражданам 75 000 евро.
Обновлено в 14:33
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В Тверской области столкнулись и загорелись два грузовика

Обновлено в 17:00
Футбол

Женская команда «Енисея» пригласила Бузову на сборы в Красноярске

Женская команда красноярского "Енисея" пригласила поп-певицу Ольгу Бузову на летние сборы, сообщает Sport24.
Обновлено в 18:28
Общество

Специалисты установили причину сильного наводнения в Иркутской области

Специалисты географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ) установили причину сильнейшего наводнения в регионе.
Обновлено в 06:58
Общество

Госцентр современного искусства войдет в состав Пушкинского музея

ГЦСИ выстроена как сетевая структура с центрами в девяти городах России, государственный музей - иерархическая структура.
Обновлено в 14:41
Здоровье

«Очень достойные результаты». Андрей Воробьев проверил работу КДЦ в Красногорске

Работу нового центра проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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Кино

Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети

Обновлено вчера в 22:38
Здоровье

В Калининграде в суши-баре отравились 13 человек

Одиннадцать человек госпитализированы в инфекционный стационар в Калининграде после употребления продукции суши-бара "Якитория".
Обновлено в 13:31
Авто

Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»

Обновлено в 16:35
Авто

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В сети появились первые фотографии салона внедорожника Патриот с автоматической коробкой передач.
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Политика

Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

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Технологии

Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»

Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено вчера в 06:03
Экономика

Названы 10 самых выгодных франшиз стоимостью до 1 млн рублей

Издание Forbes составило список самых выгодных франшиз, которые стоят меньше 1 млн рублей.
Обновлено в 05:59
Политика

Канада запретит въезд жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Канада приняла решение запретить въезд в страну для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик с российскими паспортами.
Обновлено в 18:48
Здоровье

Врачи рассказали, как пережить акклиматизацию во время отпуска

Врач-терапевт рассказал, как снизить негативное воздействие на самочувствие при смене климатической зоны, передает издание «Российская газета».
Обновлено в 07:09
Кино

Нил Бломкэмп обновил статус сиквела «Робокопа»

Постановщик не уточнил, когда он планирует приступить к съемкам картины с рабочим названием "Робокоп возвращается" ("RoboCop Returns").Продюсерами сиквела станут Эдвард Ноймайер и Майкл Майнер. работавшие над сценарием ленты 1987 года выпуска.
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Общество

Пользователи сообщают о сбое в работе Outlook

Неполадки в работе почтового клиента Outlook наблюдаются во вторник в ряде стран.
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Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ в России

Оклад, составляющий базовую часть заработной платы учителей, предложили приравнять к МРОТ.
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ГИБДД создаст рабочую группу для детального анализа ПДД

Госавтоинспекция приняла решение создать рабочую группу для детального анализа Правил дорожного движения (ПДД) и для их улучшения.
Обновлено в 18:09
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