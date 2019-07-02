Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьмиRT на русском 15:47
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии. Так, согласно документу, с 1 января 2020 года правительство должно будет повысить ежемесячные пособия по уходу за детьми от полутора до трёх лет до уровня прожиточного минимума своего региона.
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Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека
При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.
Обновлено в 07:37
Общество
Искалеченная мужем Рита Грачёва снялась в откровенной фотосессии
Маргарита Грачёва, пострадавшая от мужа-садиста, показала в соцсетях кадры с откровенной фотосессии.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Военные начали выпекать хлеб на передвижном заводе в Иркутской области
Обновлено в 06:08
Гаджеты
NVIDIA анонсировала видеокарты семейства GeForce SUPER
Компания NVIDIA без лишней помпы анонсировала семейство видеокарт SUPER.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Минобороны опровергло информацию о взрыве газа на подводной лодке
Министерство обороны России опровергает сообщение о том, что оно уведомило норвежские власти о взрыве газа на подводном аппарате, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 15:45
Происшествия
Убитый на Уралмаше мужчина оказался экс-главой киргизской диаспоры
«Убитым на Калинина, 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.
Обновлено в 13:03
Политика
Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту
На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено в 16:45
Общество
Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 17:25
Хоккей
Панарин определился с игровым номером в «Рейнджерс»
Официальный аккаунт «Рейнджерс» в Twitter опубликовал видео, на котором новичок клуба Артемий Панарин выбирает игровой номер с помощью специальной церемонии.
Обновлено в 14:24
Общество
ЕСПЧ постановил выплатить участникам митингов 75 000 евро
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить задержанным на митингах 2006-2011 года гражданам 75 000 евро.
Обновлено в 14:33
Футбол
Женская команда «Енисея» пригласила Бузову на сборы в Красноярске
Женская команда красноярского "Енисея" пригласила поп-певицу Ольгу Бузову на летние сборы, сообщает Sport24.
Обновлено в 18:28
Общество
Специалисты установили причину сильного наводнения в Иркутской области
Специалисты географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ) установили причину сильнейшего наводнения в регионе.
Обновлено в 06:58
Общество
Госцентр современного искусства войдет в состав Пушкинского музея
ГЦСИ выстроена как сетевая структура с центрами в девяти городах России, государственный музей - иерархическая структура.
Обновлено в 14:41
Здоровье
«Очень достойные результаты». Андрей Воробьев проверил работу КДЦ в Красногорске
Работу нового центра проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Обновлено в 10:00
Кино
Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети
Обновлено вчера в 22:38
Здоровье
В Калининграде в суши-баре отравились 13 человек
Одиннадцать человек госпитализированы в инфекционный стационар в Калининграде после употребления продукции суши-бара "Якитория".
Обновлено в 13:31
Авто
Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»
Обновлено в 16:35
Авто
Опубликованы первые фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
В сети появились первые фотографии салона внедорожника Патриот с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 03:00
Технологии
Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»
Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено вчера в 06:03
Экономика
Названы 10 самых выгодных франшиз стоимостью до 1 млн рублей
Издание Forbes составило список самых выгодных франшиз, которые стоят меньше 1 млн рублей.
Обновлено в 05:59
Политика
Канада запретит въезд жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Канада приняла решение запретить въезд в страну для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик с российскими паспортами.
Обновлено в 18:48
Здоровье
Врачи рассказали, как пережить акклиматизацию во время отпуска
Врач-терапевт рассказал, как снизить негативное воздействие на самочувствие при смене климатической зоны, передает издание «Российская газета».
Обновлено в 07:09
Кино
Нил Бломкэмп обновил статус сиквела «Робокопа»
Постановщик не уточнил, когда он планирует приступить к съемкам картины с рабочим названием "Робокоп возвращается" ("RoboCop Returns").Продюсерами сиквела станут Эдвард Ноймайер и Майкл Майнер. работавшие над сценарием ленты 1987 года выпуска.
Обновлено в 16:54
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе Outlook
Неполадки в работе почтового клиента Outlook наблюдаются во вторник в ряде стран.
Обновлено в 16:50
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ в России
Оклад, составляющий базовую часть заработной платы учителей, предложили приравнять к МРОТ.
Обновлено в 03:26
Транспорт
ГИБДД создаст рабочую группу для детального анализа ПДД
Госавтоинспекция приняла решение создать рабочую группу для детального анализа Правил дорожного движения (ПДД) и для их улучшения.
Обновлено в 18:09