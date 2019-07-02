Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьмиRT на русском 15:47
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии. Так, согласно документу, с 1 января 2020 года правительство должно будет повысить ежемесячные пособия по уходу за детьми от полутора до трёх лет до уровня прожиточного минимума своего региона.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:29, Вашингтон
Игры
Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019
Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
Обновлено в 08:40
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:16
Происшествия
Пожар на складе хлебозавода в Иркутске локализован
Обновлено в 16:29
Политика
Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС
Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
ДНР пожалела жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса
Уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель ДНР в Минской гуманитарной подгруппе Дарья Морозова ужаснулась условиями жизни населения «украинской» части Донбасса.
Обновлено 30 июня в 03:38
Происшествия
Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»
Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:33
Энергетика
В ОПЕК согласовали продление сделки ОПЕК+ еще на 9 месяцев
Как сообщил журналистам министр энергетики Объединенных Арабских эмиратов Сухейль аль-Мазруи, на очередном заседании ОПЕК, которое состоялось 1 июля в Вене, страны-участники подписали соглашение о сокращении добычи нефти.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Политика
Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено в 17:43
Политика
Нино Катамадзе удалила пост об отказе выступать в России
Обновлено 30 июня в 23:00
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Политика
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено в 17:48
Политика
Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе.
Обновлено в 17:34
Экономика
Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов
В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено вчера в 17:04
Гаджеты
NVIDIA выпустила новые видеокарты серии RTX Super
NVIDIA официально представила ожидаемые игровые видеокарты GeForce RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER и RTX 2080 SUPER.
Обновлено в 09:58
Теннис
Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено в 13:01
Экономика
Путин потребовал прекратить необоснованные отказы в ипотеке
Президент России Владимир Путин распорядился принять меры по недопущению необоснованных отказов в выдаче ипотеки семьям, имеющим право на льготы.
Обновлено в 10:47
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Космос
На снимках Марса обнаружена загадочная шестигранная структура
На снимках Марса, сделанных американским космическим агентством NASA, найдена шестигранная загадочная структура.
Обновлено 30 июня в 05:59
Армия и оружие
КБ Миля и Роствертол модернизировали ударный вертолёт Ми-24
Легендарный ударный вертолет Ми-24 получил очередную модернизацию под рабочим названием Ми-35П+, работу совместно провели конструкторское бюро Миля и компания "Роствертол".
Обновлено в 08:39
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон CC9
Компания Xiaomi официально представила новый смартфон Mi CC9 и его бюджетную версию Mi CC9e.
Обновлено в 13:52
Происшествия
В столице Туниса прогремел мощный взрыв
Обновлено в 18:28
Армия и оружие
Заходящие в Черное море корабли НАТО попали на видео
На опубликованных на YouTube кадрах видны британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto, направляющиеся в акваторию Черного моря.
Обновлено в 16:31
Наука
В Египте нашли десятки странных мумий
При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.
Обновлено вчера в 09:39
Общество
Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03