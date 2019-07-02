Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьмиRT на русском 15:47

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии. Так, согласно документу, с 1 января 2020 года правительство должно будет повысить ежемесячные пособия по уходу за детьми от полутора до трёх лет до уровня прожиточного минимума своего региона.
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Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

Газета.Ru12:41

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

RT на русском15:47

Путин дал поручения по итогам прямой линии

Коммерсантъ16:30

Пособия на детей для малоимущих семей повысят через год

Эхо Москвы19:03

Путин поручил узаконить до октября повышение пособий по уходу за детьми

РБК10:19

Путин поручил до 1 октября принять законодательные решения по повышению пособий на ребенка

ТАСС09:59

Предпринимателей перестанут сажать по экономическим статьям

News.ruвчера в 03:28
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Игры

Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019

Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
Обновлено в 08:40
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:16
Происшествия

Пожар на складе хлебозавода в Иркутске локализован

Обновлено в 16:29
Политика

Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС

Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

ДНР пожалела жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса

Уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель ДНР в Минской гуманитарной подгруппе Дарья Морозова ужаснулась условиями жизни населения «украинской» части Донбасса.
Обновлено 30 июня в 03:38
Происшествия

Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»

Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

Обновлено в 19:43
Энергетика

В ОПЕК согласовали продление сделки ОПЕК+ еще на 9 месяцев

Как сообщил журналистам министр энергетики Объединенных Арабских эмиратов Сухейль аль-Мазруи, на очередном заседании ОПЕК, которое состоялось 1 июля в Вене, страны-участники подписали соглашение о сокращении добычи нефти.
Обновлено вчера в 19:30
Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Обновлено в 11:23
Политика

Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено в 17:43
Политика

Нино Катамадзе удалила пост об отказе выступать в России

Обновлено 30 июня в 23:00
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Политика

Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено в 17:48
Политика

Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе.
Обновлено в 17:34
Экономика

Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов

В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено вчера в 17:04
Гаджеты

NVIDIA выпустила новые видеокарты серии RTX Super

NVIDIA официально представила ожидаемые игровые видеокарты GeForce RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER и RTX 2080 SUPER.
Обновлено в 09:58
Политика

Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину

Обновлено в 18:30
Теннис

Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено в 13:01
Экономика

Путин потребовал прекратить необоснованные отказы в ипотеке

Президент России Владимир Путин распорядился принять меры по недопущению необоснованных отказов в выдаче ипотеки семьям, имеющим право на льготы.
Обновлено в 10:47
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Космос

На снимках Марса обнаружена загадочная шестигранная структура

На снимках Марса, сделанных американским космическим агентством NASA, найдена шестигранная загадочная структура.
Обновлено 30 июня в 05:59
Армия и оружие

КБ Миля и Роствертол модернизировали ударный вертолёт Ми-24

Легендарный ударный вертолет Ми-24 получил очередную модернизацию под рабочим названием Ми-35П+, работу совместно провели конструкторское бюро Миля и компания "Роствертол".
Обновлено в 08:39
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Гаджеты

Xiaomi представила новый смартфон CC9

Компания Xiaomi официально представила новый смартфон Mi CC9 и его бюджетную версию Mi CC9e.
Обновлено в 13:52
Происшествия

В столице Туниса прогремел мощный взрыв

Обновлено в 18:28
Армия и оружие

Заходящие в Черное море корабли НАТО попали на видео

На опубликованных на YouTube кадрах видны британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto, направляющиеся в акваторию Черного моря.
Обновлено в 16:31
Наука

В Египте нашли десятки странных мумий

При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов близ Триполи стали 40 человек

Обновлено в 20:17
Общество

Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03
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Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
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