С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми повысят до прожиточного минимума ребенка в регионе. Соответствующее поручение о внесении поправок в закон подписал президент Владимир Путин.

Президент поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

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