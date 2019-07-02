Политика
Президент поручил увеличить выплаты по уходу за детьмиPiter.tv 05:42
С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми повысят до прожиточного минимума ребенка в регионе. Соответствующее поручение о внесении поправок в закон подписал президент Владимир Путин.
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Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Обновлено вчера в 09:36
Космос
К Земле движутся четыре опасных астероида
Ученые заявили о четырех опасных астероидах, которые движутся к Земле и могут столкнуться с нашей планетой.
Обновлено 01 июля в 16:34
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фото в белье после родов
Певица группы «Фабрика» Саша Савельева продемонстрировала сохранившуюся после родов фигуру на фото в белье.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба.
Обновлено в 06:41
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Ульяновске потушили пожар на рынке
Пожар в двухэтажном металлическом ангаре на вещевом рынке в Ульяновске полностью ликвидирован, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:59
Экономика
Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
За 10 лет придет осознание, что мир, построенный на кибертехнологиях, должен защищать себя от киберпреступности, добавил он.
Обновлено в 03:49
Экономика
Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ
Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина.
Обновлено в 03:11
Авто
В России продажи Haval выросли на 300%
В целом с января по июнь 2019 года в России было продано 3492 автомобиля Haval – в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» модернизировал пушку для «Арматы»
Завершены работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата». Об этом сообщает «Уралвагонзавод» на своем сайте.
Обновлено в 04:28
Транспорт
Новый участок платной трассы М-11 открыли в Тверской области
Движение по участку платной трассы М-11 от Клина до Твери – с 97-го по 149-й км открыли 3 июля.
Обновлено в 06:30
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
В Зауралье горел Чимеевский мужской монастырь
В Курганской области произошёл пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре.
Обновлено в 06:34
Общество
Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб
Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено вчера в 04:59
Авто
Создатель Ford Mustang Ли Якокка умер
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Петербургская националистка Гарина отсудила 30 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование из-за постов «ВКонтакте»
Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить 30 тысяч рублей националистке Дине Гариной за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме.
Обновлено в 07:01
Транспорт
«Уралтрансмаш» показал трамвай с «гармошкой» на 320 пассажиров
На заводе «Уралтрансмаш» представили трехсекционный трамвай модели R-418.
Обновлено в 06:36
Авто
Renault представила новое поколение Captur
Компания Renault официально представила новое поколение самого популярного кроссовера в Европе Captur.
Обновлено в 05:09
Здоровье
Названы простые способы перейти на здоровое питание
Американские диетологи разработали ряд простых рекомендаций, которые позволят прийти к здоровому питанию без жестких ограничений, пишет Medicalxpress.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снова попала в больницу
Поклонники Анджелины Джоли обеспокоены: в Сети появилась информация, что она снова попала в госпиталь.
Обновлено вчера в 06:40
Политика
«Единая Россия» извинилась за инцидент с гуманитарной помощью
Иркутское отделение партии выразило сожаление по поводу того, что такой инцидент случился на фоне большого бедствия.
Обновлено в 03:00
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.
Обновлено в 05:22
Общество
Сегодня ожидается полное солнечное затмение
Ученые прогнозируют полное солнечное затмение, которое сегодня смогут наблюдать жители земли. Однако в России его увидеть не удастся.
Обновлено 01 июля в 19:28
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50