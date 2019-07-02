Экономика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьмиНовые Известия вчера в 12:15

Президент России Владимир Путин дал еще одно поручение по теме, поднятой 20 июня в ходе "Прямой линии". С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Повышение выплат по уходу за детьми связали с доводом о потере населения

REGNUM05:43

Путин поручил узаконить до октября повышение пособий по уходу за детьми

РБКвчера в 10:19

Путин дал поручения по итогам прямой линии

Коммерсантъвчера в 16:30

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

Газета.Ruвчера в 12:41

Выплаты по уходу за детьми увеличили

Deita.ruвчера в 12:31

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

RT на русскомвчера в 15:47

Путин поручил до 1 октября принять законодательные решения по повышению пособий на ребенка

ТАССвчера в 09:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:55, Вашингтон

Что изменилось в Молдове с 1 июля 2019 года: Выплата больничных по новым правилам, повышение пенсионного возраста и пособий на детей и новые тарифы в автостраховании

КП - Молдовавчера в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:55, Вашингтон
Происшествия

Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников

1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Кино

Умер актер и режиссер Василий Панин

Советский, российский режиссер, актер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.
Обновлено в 09:15
Политика

Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети

Обновлено в 00:50
Происшествия

В Италии проснулся вулкан и загнал туристов в море

Обновлено в 13:32
Политика

В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Политика

Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров

Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 15 июля.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Ущерб от наводнения в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей

По предварительным данным, материальный ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Фура повисла на мосту после ДТП на Невском путепроводе

Днём в среду 3 июля на Невском путепроводе произошло жёсткое ДТП, после которого фура буквально повисла на мосту.
Обновлено в 09:12
Происшествия

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Обновлено в 05:21
Происшествия

Лебедь до смерти забил собаку на глазах у хозяина в Ирландии

Обновлено в 08:15
Происшествия

На сайте храма в Мурманске появились имена погибших подводников

Обновлено в 06:20
Политика

Новым главой Европарламента стал итальянец Сассоли

Итальянский депутат Давид-Мария Сассоли был избран новым председателем Европейского парламента.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Российская авиация уничтожила подземную базу боевиков в Сирии

По информации новостного ресурса Al-Masdar News со ссылкой на военный источник, российские ВКС разбомбили подземную базу Фронта национального освобождения в районе города Мадая на юге провинции Идлиб.
Обновлено в 10:41
Кино

В США умер создатель «Дамбо» Милтон Квон

Обновлено в 13:38
Происшествия

В Екатеринбурге убит экс-глава киргизской диаспоры

Обновлено в 06:34
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие

Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков

Обновлено в 06:53
Политика

Путин поручил Минфину контролировать снижение ставок по ипотеке

Владимир Путин указал, что "нужно мониторить реальную ситуацию". Он подчеркнул, что не должно быть номинального снижения ставок.
Обновлено в 10:13
Политика

Шемякин напомнил Путину о старой фотографии

Обновлено в 13:06
Интернет

«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе

В ближайшее время эксперты ожидают всплеск подобных атак, так как в разработку вируса вложено достаточно много ресурсов, которые авторы захотят окупить.
Обновлено в 10:20
Космос

С борта МКС в космос вывели семь малых спутников

Семь малых космических аппаратов из четырех стран выведены в космос в среду с борта Международной космической станции (МКС), сообщила американская компания NanoRacks.
Обновлено в 13:10
Общество

Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.
Обновлено в 12:14
Происшествия

В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу

В ТЦ "Кристалл" в Тюмени открыли стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в среду в областном управлении МВД.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Кентукки горят 5 миллионов литров бурбона

Портал CityNews1130 сообщает, что в обоих хранилищах находилось 45 тысяч баррелей спиртного напитка — более 5 миллионов литров.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Футбол

Фалькао, Фабрегас и Головин представили новую форму «Монако»

Новую форму команды представили российский полузащитник Александр Головин, а также Радамель Фалькао, Сеск Фабрегас, Желсон Мартинш и Бенуа Бадьяшиль.
Обновлено в 12:10
Политика

Кремль не раскрыл информацию о загоревшемся глубоководном аппарате

В Кремле отказались раскрывать данные о типе глубоководного аппарата, на котором погибли 14 российских моряков.
Обновлено в 05:38
Гаджеты

ВТБ не выбрал разработчика приложения для ОС Аврора

ОС «Аврора», для которой должно было быть разработано приложение ВТБ, входит в единый реестр российского ПО.
Обновлено в 12:14
Футбол

Реакция Месси на очередное поражение сборной Аргентины попала на видео

Некоторые из игроков сборной Бразилии подали аргентинцу руку в знак уважения. Месси не завоевал ни одного титула со сборной Аргентины.
Обновлено в 02:48
Как работают Яндекс.Новости?
Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
Главное