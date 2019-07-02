Экономика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьмиНовые Известия вчера в 12:15
Президент России Владимир Путин дал еще одно поручение по теме, поднятой 20 июня в ходе "Прямой линии". С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:55, Вашингтон
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:55, Вашингтон
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