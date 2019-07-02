Экономика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьмиНовые Известия вчера в 12:15

Президент России Владимир Путин дал еще одно поручение по теме, поднятой 20 июня в ходе "Прямой линии". С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
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В России увеличат выплаты по уходу за детьми

URA.Ruвчера в 11:59

Выплаты по уходу за детьми увеличили

Deita.ruвчера в 12:31

Пособие на первого ребенка: что стоит знать

Expert.ruвчера в 06:19

Пособия на детей для малоимущих семей повысят с 2020 года

Известиявчера в 10:15

Путин поручил до 1 октября принять законодательные решения по повышению пособий на ребенка

ТАССвчера в 09:59

Путин поручил узаконить до октября повышение пособий по уходу за детьми

РБКвчера в 10:19

«Здесь нет общего правила»: как лишние жилые «квадраты» лишают соцподдержки

Реальное времявчера в 00:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:42, Вашингтон

Что изменилось в Молдове с 1 июля 2019 года: Выплата больничных по новым правилам, повышение пенсионного возраста и пособий на детей и новые тарифы в автостраховании

КП - Молдовавчера в 18:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:42, Вашингтон
Политика

Кремль отказался раскрыть часть информации о гибели подводников

Накануне Минобороны сообщило, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, и 14 подводников погибли от отравление продуктами горения.
Обновлено в 05:11
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто, с шутки и рассмешил присутствующих.
Обновлено вчера в 20:32
Шоу-бизнес

ГИБДД займется Пугачевой после ее выходки на вокзале

Ранее критиков выходки Пугачевой на вокзале назвали завистниками.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Экономика

«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре

Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Авто

Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

Обновлено вчера в 22:52
Происшествия

Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга

Подводники, который погибли 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Областной вор ограбил ювелирный магазин в «Мега Дыбенко»

В ТЦ «Мега Дыбенко» (город Кудрово, Всеволожский район) неизвестный проник через крышу в ювелирный магазин и похитил 240 тысяч рублей вместе с товарами.
Обновлено в 04:30
Общество

Губернатор Красноярска извинился за свои слова

Обновлено вчера в 11:18
Шоу-бизнес

Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве

Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Политика

СК просят проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова

Следственный комитет России просят проверить учредителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Дело Сушкевич. Медики обвиняют СК РФ в «медицинской ошибке»

Для совершения убийства малолетнего Белая привлекла врача Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр, с которой она предварительно обсудила способ убийства ребенка.
Обновлено 01 июля в 09:04
Финансы

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Кино

Умер создатель мультфильма «Дамбо» Милтон Квон

Обновлено в 00:09
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

Беженцам из Донбасса, которые пожаловались Путину, дали гражданство РФ

Обновлено в 04:10
Хоккей

Илья Михеев: «В „Торонто“ знаю только Никиту Зайцева»

Пока из "Торонто" знаю только Никиту Зайцева, c которым удалось чуть-чуть поговорить.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Авто

Обновленный Audi A6 получил четырехцилиндровый мотор

Немецкий автопроизводитель опубликовал пресс-релиз, согласно которому семейство Audi A6 2020 модельного года получит версию с 2,0-литровым турбированным мотором, отдача которого составляет 248 л.с. мощности и 370 Нм крутящего момента.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Дело экс-главы ТФБ Роберта Мусина передано в суд

Дело экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина передано в Вахитовский райсуд. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Общество

Жители Земли смогут увидеть полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 13:30
Политика

Премьер Нидерландов заявил о разговоре с Путиным об MH17

Обновлено в 01:32
Транспорт

От Клина до Твери: открыт еще один участок платной трассы М-11

В Тверской области открыли для движения участок платной трассы "Москва – Санкт-Петербург" М-11 (от 97-го до 149-го километра).
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Экипажи Каспийской флотилии уничтожили «вражеские» корабли

Обновлено в 03:36
Финансы

Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле

Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Ленобласти утонул директор Rock Star Cafe

Андрей Скурихин был генеральным директором рок-клуба Rock Star Cafe.
Обновлено в 04:47
Футбол

Месси раскритиковал арбитров матча Бразилия — Аргентина

Обновлено в 03:37
Авто

BMW представила X6 нового поколения

Компания BMW официально представила купе-кроссовер BMW X6 третьего поколения.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей

В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
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Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
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