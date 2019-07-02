Экономика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьмиНовые Известия вчера в 12:15
Президент России Владимир Путин дал еще одно поручение по теме, поднятой 20 июня в ходе "Прямой линии". С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
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«Здесь нет общего правила»: как лишние жилые «квадраты» лишают соцподдержки
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Политика
Кремль отказался раскрыть часть информации о гибели подводников
Накануне Минобороны сообщило, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, и 14 подводников погибли от отравление продуктами горения.
Обновлено в 05:11
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто, с шутки и рассмешил присутствующих.
Обновлено вчера в 20:32
Шоу-бизнес
ГИБДД займется Пугачевой после ее выходки на вокзале
Ранее критиков выходки Пугачевой на вокзале назвали завистниками.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Экономика
«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Авто
Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга
Подводники, который погибли 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Областной вор ограбил ювелирный магазин в «Мега Дыбенко»
В ТЦ «Мега Дыбенко» (город Кудрово, Всеволожский район) неизвестный проник через крышу в ювелирный магазин и похитил 240 тысяч рублей вместе с товарами.
Обновлено в 04:30
Общество
Губернатор Красноярска извинился за свои слова
Обновлено вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Политика
СК просят проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова
Следственный комитет России просят проверить учредителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Дело Сушкевич. Медики обвиняют СК РФ в «медицинской ошибке»
Для совершения убийства малолетнего Белая привлекла врача Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр, с которой она предварительно обсудила способ убийства ребенка.
Обновлено 01 июля в 09:04
Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов
Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Кино
Умер создатель мультфильма «Дамбо» Милтон Квон
Обновлено в 00:09
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Хоккей
Илья Михеев: «В „Торонто“ знаю только Никиту Зайцева»
Пока из "Торонто" знаю только Никиту Зайцева, c которым удалось чуть-чуть поговорить.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Авто
Обновленный Audi A6 получил четырехцилиндровый мотор
Немецкий автопроизводитель опубликовал пресс-релиз, согласно которому семейство Audi A6 2020 модельного года получит версию с 2,0-литровым турбированным мотором, отдача которого составляет 248 л.с. мощности и 370 Нм крутящего момента.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Дело экс-главы ТФБ Роберта Мусина передано в суд
Дело экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина передано в Вахитовский райсуд. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Общество
Жители Земли смогут увидеть полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Премьер Нидерландов заявил о разговоре с Путиным об MH17
Обновлено в 01:32
Транспорт
От Клина до Твери: открыт еще один участок платной трассы М-11
В Тверской области открыли для движения участок платной трассы "Москва – Санкт-Петербург" М-11 (от 97-го до 149-го километра).
Обновлено в 04:59
Финансы
Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле
Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Ленобласти утонул директор Rock Star Cafe
Андрей Скурихин был генеральным директором рок-клуба Rock Star Cafe.
Обновлено в 04:47
Футбол
Месси раскритиковал арбитров матча Бразилия — Аргентина
Обновлено в 03:37
Авто
BMW представила X6 нового поколения
Компания BMW официально представила купе-кроссовер BMW X6 третьего поколения.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15