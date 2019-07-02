Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьмиНовые Известия вчера в 12:15
Президент России Владимир Путин дал еще одно поручение по теме, поднятой 20 июня в ходе "Прямой линии". С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:49, Вашингтон
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:49, Вашингтон
Здоровье
Голикова заявила о катастрофической убыли населения России
Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:05
Футбол
Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках
Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 10:44
Экология
В Петербурге потоп. Затопило Парашютную улицу, поплыл и ЗСД
Судя по приложенным фотографиям к записи в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург в Вконтакте, некоторые легковые автомобили затоплены больше, чем на половину.
Обновлено в 11:36
Гаджеты
10 компаний решили переместить производство из Китая в другие страны
Ведущие мировые производители электроники решили вывести часть производства из Китая.
Обновлено в 08:18
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Сын наследного принца ОАЭ скончался в Англии после вечеринки
В Великобритании обнаружен мертвым известный дизайнер, сын наследного принца Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Кентукки горят 5 миллионов литров бурбона
Портал CityNews1130 сообщает, что в обоих хранилищах находилось 45 тысяч баррелей спиртного напитка — более 5 миллионов литров.
Обновлено в 08:53
Общество
В Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков
Обо всем сообщает Водоканал Санкт-Петербурга – всего за 20 минут выпало более 22 мм осадков.
Обновлено в 13:39
Футбол
Головин, Фалькао и Фабрегас презентовали новую форму «Монако»
Обновлено в 11:31
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено вчера в 13:19
Общество
В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июле
Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца.
Обновлено в 08:52
Футбол
«Спартак» разгромил «Дьер» в товарищеском матче
Красно-белые провели товарищеский матч в Венгрии, где сыграли против местного клуба «Дьер».
Обновлено в 13:49
Футбол
ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:13
Политика
Рада аннулировала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы
"Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы выразила сожаление по поводу решения украинского парламента отозвать свое приглашение Ассамблее для наблюдения за досрочными парламентскими выборами 21 июля", - цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы ПАСЕ.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Испытания 57-мм боевого модуля для «Арматы» начнутся до конца года
Предварительные испытания 57-мм дистанционного управляемого боевого модуля (ДУБМ) в составе боевой машины пехоты Т-15 на перспективной платформе "Армата" начнутся в 2019 году, говорится в годовом отчете компании-разработчика данной системы – корпорации "Уралвагонзавод", опубликованном в среду.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Авто
Renault представил новое поколение Captur
Renault Captur нового поколения создан на передовой платформе CMF-B.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Мария Ивакова и Никита Ефремов перестали скрывать роман
Мария Ивакова и Никита Ефремов вместе появились на мероприятии по случаю свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова.
Обновлено в 09:24
Наука
От ледника Антарктиды откалывается гигантский айсберг
От шельфового ледника Бранта в Антарктиде уже в ближайшие дни может отколоться айсберг размером с крупный остров.
Обновлено в 06:59
Кино
По «Гарри Поттеру» снимут сериал
По данным портала, сериал по вселенной о мире волшебников и маглов станет приквелом событий, который описываются в серии книг Джоан Роулинг.
Обновлено в 09:40
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Наука
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Обновлено в 14:00
Происшествия
Очевидцы увидели последствия аварии в Баренцевом море
Обновлено в 13:58
Спорт
WADA подозревает спортсменов из РФ в нарушении антидопинговых правил
18 июня 2019 года организация отправила большую часть данных столичных коллег (около 500 гигабайт) независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), созданному Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).
Обновлено вчера в 12:59
Авто
АвтоВАЗ заявил о полной остановке производства
Обновлено вчера в 11:57