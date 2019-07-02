Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьмиНовые Известия вчера в 12:15

Президент России Владимир Путин дал еще одно поручение по теме, поднятой 20 июня в ходе "Прямой линии". С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
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Повышение выплат по уходу за детьми связали с доводом о потере населения

REGNUM05:43

Путин поручил узаконить до октября повышение пособий по уходу за детьми

РБКвчера в 10:19

Путин дал поручения по итогам прямой линии

Коммерсантъвчера в 16:30

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

Газета.Ruвчера в 12:41

Выплаты по уходу за детьми увеличили

Deita.ruвчера в 12:31

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

RT на русскомвчера в 15:47

Путин поручил до 1 октября принять законодательные решения по повышению пособий на ребенка

ТАССвчера в 09:59
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон

Что изменилось в Молдове с 1 июля 2019 года: Выплата больничных по новым правилам, повышение пенсионного возраста и пособий на детей и новые тарифы в автостраховании

КП - Молдовавчера в 18:00
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон
Политика

Минобороны обнародовало имена 14 погибших подводников

Обновлено в 13:15
Футбол

ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии

Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:20
Здоровье

Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью

В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Лебедь до смерти забил собаку на глазах у хозяина в Ирландии

Обновлено в 08:15
Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Наука

Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян

Обновлено в 14:00
Авто

Tesla продала рекордное количество электрокаров

В текущем году основатель Tesla поставил для компании цель произвести и продать от 360 000 до 400 000 машин, однако первые полгода продажи компании падали: за этот период компания поставила менее 160 000 электрокаров.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

После заявления в РЖД на Аллу Пугачеву написали заявление в ГИБДД

Выходка Аллы Пугачевой на Рижском вокзале не даю покой неравнодушным гражданам.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Американец сфотографировал детей на пляже и спас их от смерти

Обновлено в 14:16
Происшествия

Организаторы сообщили о переносе марша в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 14:05
Общество

Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.
Обновлено в 12:51
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Проснувшийся в Италии вулкан умертвил туриста

Проснувшийся на итальянском острове Стромболи вулкан убил туриста.
Обновлено в 15:03
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Футбол

«Севилья» подтвердила трансфер Кунде

Пресс-служба "Севильи" сообщает, что клуб приобрел защитника "Бордо" Жуля Кунде, как это и ожидалось ранее.
Обновлено в 09:24
Общество

Красноярский губернатор извинился за резкий ответ жительнице Канска

Обновлено вчера в 08:18
Шоу-бизнес

Аршавин официально развелся с женой

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин официально развелся со своей женой Алисой Казьминой.
Обновлено в 15:22
Кино

По вселенной Гарри Поттера снимут отдельный сериал

Вселенная Гарри Поттера может обзавестись отдельным сериалом о мире магии.
Обновлено в 12:35
Авто

Renault представил новое поколение Captur

Компания Renault представила кроссовер Renault Captur второго поколения.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес

Киркоров поддержал Баскова в день его прощания с отцом

Обновлено в 06:34
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обновлено в 11:07
Кино

Скончался кинорежиссёр Василий Панин

Обновлено в 09:18
Экология

В Петербурге потоп. Затопило Парашютную улицу, поплыл и ЗСД

Судя по приложенным фотографиям к записи в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург в Вконтакте, некоторые легковые автомобили затоплены больше, чем на половину.
Обновлено в 11:36
Общество

Жена Новосельцева требует с него алименты

Обновлено в 10:30
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона

В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
Обновлено в 15:18
Происшествия

В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Футбол

«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро

Обновлено в 14:33
Происшествия

Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей

Материальный ущерб от наводнения в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 миллиардов рублей, эти цифры приводят власти региона, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:11
Политика

Медведев принял отставку руководителя Рослесхоза

Председатель правительства Дмитрий Медведев принял отставку руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Ивана Валентика.
Обновлено в 13:52
Экономика

Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр

Основные компании, входящие в ретейлинговую сеть «Красное и Белое», сменили владельца.
Обновлено в 07:20
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