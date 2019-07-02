Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьмиНовые Известия вчера в 12:15
Президент России Владимир Путин дал еще одно поручение по теме, поднятой 20 июня в ходе "Прямой линии". С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон
Политика
Минобороны обнародовало имена 14 погибших подводников
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Футбол
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В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
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В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
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Наука
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
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В текущем году основатель Tesla поставил для компании цель произвести и продать от 360 000 до 400 000 машин, однако первые полгода продажи компании падали: за этот период компания поставила менее 160 000 электрокаров.
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Проснувшийся в Италии вулкан умертвил туриста
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В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
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Футбол
«Севилья» подтвердила трансфер Кунде
Пресс-служба "Севильи" сообщает, что клуб приобрел защитника "Бордо" Жуля Кунде, как это и ожидалось ранее.
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Красноярский губернатор извинился за резкий ответ жительнице Канска
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Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин официально развелся со своей женой Алисой Казьминой.
Обновлено в 15:22
Кино
По вселенной Гарри Поттера снимут отдельный сериал
Вселенная Гарри Поттера может обзавестись отдельным сериалом о мире магии.
Обновлено в 12:35
Авто
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Компания Renault представила кроссовер Renault Captur второго поколения.
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Скончался кинорежиссёр Василий Панин
Обновлено в 09:18
Экология
В Петербурге потоп. Затопило Парашютную улицу, поплыл и ЗСД
Судя по приложенным фотографиям к записи в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург в Вконтакте, некоторые легковые автомобили затоплены больше, чем на половину.
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В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
Обновлено в 15:18
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Футбол
«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро
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Происшествия
Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей
Материальный ущерб от наводнения в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 миллиардов рублей, эти цифры приводят власти региона, сообщает РИА Новости.
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Политика
Медведев принял отставку руководителя Рослесхоза
Председатель правительства Дмитрий Медведев принял отставку руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Ивана Валентика.
Обновлено в 13:52
Экономика
Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр
Основные компании, входящие в ретейлинговую сеть «Красное и Белое», сменили владельца.
Обновлено в 07:20