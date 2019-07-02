Экономика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьмиНовые Известия вчера в 12:15
Президент России Владимир Путин дал еще одно поручение по теме, поднятой 20 июня в ходе "Прямой линии". С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Читать в источнике
Оценить130
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
Политика
Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского
«Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска
Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 18:10
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море
Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
Обновлено в 07:37
Футбол
Московский «Спартак» представил новую форму на следующий сезон
Обновлено в 08:05
Общество
Глава Красноярского края нагрубил жительнице затопленного Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в затопленный паводком город Канск, где встретился с жителями.
Обновлено 01 июля в 23:35
Шоу-бизнес
Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Экономика
Минтранс: Внедрение «Платона» на региональных дорогах обсуждается
Регионы высказывают предложения о распространении на наиболее загруженные магистрали местного значения системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон".
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Курганской области произошел пожар в монастыре
В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Экономика
Сбербанк сменил куратора своей экосистемы
Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 05:14
Кино
Умер кинорежиссёр Василий Панин
Режиссёр и сценарист Василий Панин умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
Обновлено в 08:28
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Наука
Физики сделали МРТ отдельным атомам
Ученые исследовали рекордно малый объект при помощи магнитно-резонансной томографии — им удалось определить магнитные свойства отдельных атомов.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Ефремов и Ивакова перестали скрывать свой роман
Актер Никита Ефремов, самый молодой представитель известной актерской династии Ефремовых, и экс-ведущая программы «Орел и решка» Мария Ивакова перестали скрывать свои отношения.
Обновлено в 08:08
Авто
Hyundai Sonata получит усовершенствованный двигатель
Специалисты Hyundai Motor Group испытают технологию CVVD на Hyundai Sonata.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Как сообщает "Российская газета", на границе с Украиной в Ростовской области поисковики нашли советский танк КВ-1 с останками экипажа.
Обновлено в 03:27
Политика
Роухани заявил, что Иран поднимет уровень обогащения урана с 7 июля
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран начнет обогащать уран выше 3,67%, если участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по программе развития ядерного потенциала республики не будут соблюдать положения договора.
Обновлено в 07:32
Политика
Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено в 03:14
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Политика
Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты
На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС.
Обновлено вчера в 13:50
Гаджеты
Apple получила от российских властей более 600 запросов за полгода
Apple во втором полугодии 2018 года получила от российских властей более 600 запросов. Об этом говорится в отчете компании.
Обновлено в 06:05
Футбол
Месси раскритиковал арбитров матча Бразилия — Аргентина
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал арбитров полуфинального матча Кубка Америки со сборной Бразилии.
Обновлено в 03:37
Общество
В Японии эвакуируют население Кагосимы из-за ливней
Ранее сообщалось, что из-за угрозы наводнений ранее эвакуации подверглись жители других японских городов Кирисима (там были вывезены 125 тысяч человек) и Аира (около 77 тысяч человек).
Обновлено в 03:34
Происшествия
Задержавшего Голунова главу отдела полиции отстранили от должности
Начальник антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрей Щиров на фоне дела в отношении журналиста Ивана Голунова временно отстранен от должности.
Обновлено в 08:54
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:26
Политика
В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Авто
Продажи автомобилей компании Haval в июне выросли в 4,4 раза
Российские дилеры китайской компании Haval в июне 2019 года продали 725 авто, что в 4,4 раза больше по сравнению с июнем 2018 года.
Обновлено в 07:26