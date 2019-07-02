Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьмиRT на русском вчера в 15:47
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии. Так, согласно документу, с 1 января 2020 года правительство должно будет повысить ежемесячные пособия по уходу за детьми от полутора до трёх лет до уровня прожиточного минимума своего региона.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:38, Вашингтон
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили экс-главу киргизской диаспоры на Урале
Бывший руководитель общественной организации "Кыргызстан-Урал", бизнесмен Камчыбек Каримов убит в Екатеринбурге 2 июля.
Обновлено в 02:35
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на атомной подводной станции
Обновлено вчера в 10:57
Авто
Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок
Обновлено вчера в 19:12
Шоу-бизнес
Успенская заступилась за Пугачеву в авто на перроне
Певица Любовь Успенская выразила поддержку Алле Пугачевой, которую раскритиковали за выезд на машине прямо на перрон Рижского вокзала.
Обновлено вчера в 14:20
Общество
РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа»
3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейт» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.
Обновлено в 02:12
Здоровье
Минздрав назвал основные причины смерти женщин в России
В Минздраве РФ назвали наиболее частые причины смерти женщин в России. Об этом в среду, 3 июля, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Жители Земли увидят полное солнечное затмение
2 июля произойдет полное затмение Солнца. Однако увидеть его смогут не все жители Земли.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска
Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, где обнародованы рассекреченные материалы о тех событиях.
Обновлено вчера в 19:43
Гаджеты
NVIDIA анонсировала видеокарты семейства GeForce SUPER
Компания NVIDIA без лишней помпы анонсировала семейство видеокарт SUPER.
Обновлено вчера в 11:43
Футбол
Дзюба пообещал забить Гильерме в Суперкубке России
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки
Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Происшествия
В Индии в результате прорыва дамбы погибли шесть человек
По последним данным, в результате ЧП погибли по меньшей мере шесть человек, еще 18 пропали без вести.
Обновлено в 01:58
Политика
Трамп обвинил Иран в нарушении ядерной сделки
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Иран за нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 01:45
Политика
Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Здоровье
В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Общество
Челябинскую область в августе ожидает очень жаркая погода
Обновлено в 01:30
Игры
Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019
Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия
Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату
Обновлено вчера в 08:33
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе
Певица даже не хотела поздравлять на странице мужа Константина Меладзе с днем рождения.
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие
Заходящие в Черное море корабли НАТО попали на видео
На опубликованных на YouTube кадрах видны британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto, направляющиеся в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
В Москве задержаны 12 подозреваемых в мошенничестве в сфере миграции
Полицейские задержали в Москве 12 подозреваемых в мошенничестве в сфере миграции, причиненный ущерб оценивается в более чем 10 млн рублей.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ
Днем ранее Катамадзе приняла участие в концерте для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции "Россия-Африка", сообщили РИА Новости гости концерта.
Обновлено вчера в 20:08