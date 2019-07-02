Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии. Так, согласно документу, с 1 января 2020 года правительство должно будет повысить ежемесячные пособия по уходу за детьми от полутора до трёх лет до уровня прожиточного минимума своего региона.

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Происшествия В Екатеринбурге застрелили экс-главу киргизской диаспоры на Урале Бывший руководитель общественной организации "Кыргызстан-Урал", бизнесмен Камчыбек Каримов убит в Екатеринбурге 2 июля.

Шоу-бизнес Успенская заступилась за Пугачеву в авто на перроне Певица Любовь Успенская выразила поддержку Алле Пугачевой, которую раскритиковали за выезд на машине прямо на перрон Рижского вокзала.

Общество РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа» 3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейт» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.

Здоровье Минздрав назвал основные причины смерти женщин в России В Минздраве РФ назвали наиболее частые причины смерти женщин в России. Об этом в среду, 3 июля, пишет «Российская газета».

Общество Жители Земли увидят полное солнечное затмение 2 июля произойдет полное затмение Солнца. Однако увидеть его смогут не все жители Земли.

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, где обнародованы рассекреченные материалы о тех событиях.

Гаджеты NVIDIA анонсировала видеокарты семейства GeForce SUPER Компания NVIDIA без лишней помпы анонсировала семейство видеокарт SUPER.

Происшествия Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.

Происшествия В Индии в результате прорыва дамбы погибли шесть человек По последним данным, в результате ЧП погибли по меньшей мере шесть человек, еще 18 пропали без вести.

Политика Трамп обвинил Иран в нарушении ядерной сделки Президент США Дональд Трамп раскритиковал Иран за нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Политика Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Здоровье В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).

Общество Названы города России с самым высоким ростом зарплат Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

Игры Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019 Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».

Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

Происшествия В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.

Шоу-бизнес Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе Певица даже не хотела поздравлять на странице мужа Константина Меладзе с днем рождения.

Армия и оружие Заходящие в Черное море корабли НАТО попали на видео На опубликованных на YouTube кадрах видны британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto, направляющиеся в акваторию Черного моря.

Происшествия В Москве задержаны 12 подозреваемых в мошенничестве в сфере миграции Полицейские задержали в Москве 12 подозреваемых в мошенничестве в сфере миграции, причиненный ущерб оценивается в более чем 10 млн рублей.