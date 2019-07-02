Экономика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьмиНовые Известия вчера в 12:15
Президент России Владимир Путин дал еще одно поручение по теме, поднятой 20 июня в ходе "Прямой линии". С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Читать в источнике
Оценить129
Подробнее о событии
Показать все источники
«Здесь нет общего правила»: как лишние жилые «квадраты» лишают соцподдержки
Реальное времявчера в 00:00
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 07:53, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 07:53, Вашингтон
Политика
Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского
«Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.
Обновлено в 05:55
Кино
Вышел тизер нового «Полицейского с Рублевки»
Первое полнометражное продолжение сериала о полицейском с Рублевки вышло в 2018 году.
Обновлено в 07:12
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Обновлено в 03:55
Политика
Саммит ЕС согласовал кандидатов на высшие посты в Евросоюзе
Лидеры ЕС согласовали на саммите в Брюсселе "пакет" кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20
В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Верховный суд Дагестана признал законным арест журналиста
Верховный суд Дагестана признал законным арест редактора республиканской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 07:06
Политика
Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено вчера в 17:43
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»
Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:46
Футбол
Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии на Кубке Америки
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, чья команда проиграла команде Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки, раскритиковал судейскую бригаду матча.
Обновлено в 06:45
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
Обновлено в 07:26
Экономика
Россияне скупают жилье в Грузии
Россияне скупают недвижимость в конфликтной Грузии, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Ульяновске горит вещевой рынок
Пожар произошел на вещевом рынке "Солнечный" в Ульяновске, об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 06:44
Финансы
ЦБ задумался о новых мерах по ограничению потребкредитования
Вторая мера, о которой задумывается регулятор, связана с IRB-подходом, добавила Юдаева.
Обновлено в 04:49
Финансы
Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил Сторчак
Кипр погасит российский кредит досрочно, в конце августа - начале сентября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 06:01
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Как сообщает "Российская газета", на границе с Украиной в Ростовской области поисковики нашли советский танк КВ-1 с останками экипажа.
Обновлено в 03:27
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле по всей России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории страны в июле температура будет около и выше нормы.
Обновлено в 06:09
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Транспорт
Открыто движение по участку платной трассы от Клина до Твери
Участок с 97-го до 149-го километра от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка от 15-го до 97-го километра и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м километре.
Обновлено в 05:22
Кино
Советские фильмы покажут во дворах московских домов эпохи СССР
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Зауралье горел Чимеевский мужской монастырь
Обновлено в 06:34
Футбол
«Спартак» представил форму из переработанных бутылок
Обновлено в 07:35