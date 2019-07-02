Экономика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьмиНовые Известия вчера в 12:15

Президент России Владимир Путин дал еще одно поручение по теме, поднятой 20 июня в ходе "Прямой линии". С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
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Повышение выплат по уходу за детьми связали с доводом о потере населения

REGNUM05:43

Выплаты по уходу за детьми увеличили

Deita.ruвчера в 12:31

«Здесь нет общего правила»: как лишние жилые «квадраты» лишают соцподдержки

Реальное времявчера в 00:00

Пособия на детей для малоимущих семей повысят с 2020 года

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Путин поручил до 1 октября принять законодательные решения по повышению пособий на ребенка

ТАССвчера в 09:59

Пособие на первого ребенка: что стоит знать

Expert.ruвчера в 06:19

Путин поручил узаконить до октября повышение пособий по уходу за детьми

РБКвчера в 10:19
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 07:53, Вашингтон

Что изменилось в Молдове с 1 июля 2019 года: Выплата больничных по новым правилам, повышение пенсионного возраста и пособий на детей и новые тарифы в автостраховании

КП - Молдовавчера в 18:00
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 07:53, Вашингтон
Политика

Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского

«Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.
Обновлено в 05:55
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Вышел тизер нового «Полицейского с Рублевки»

Первое полнометражное продолжение сериала о полицейском с Рублевки вышло в 2018 году.
Обновлено в 07:12
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Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
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Происшествия

В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

Обновлено в 06:55
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Обновлено в 03:55
Политика

Саммит ЕС согласовал кандидатов на высшие посты в Евросоюзе

Лидеры ЕС согласовали на саммите в Брюсселе "пакет" кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20

В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Экономика

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков

Обновлено в 06:53
Политика

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро

Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

Верховный суд Дагестана признал законным арест журналиста

Верховный суд Дагестана признал законным арест редактора республиканской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 07:06
Политика

Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
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Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей

Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»

Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:46
Футбол

Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии на Кубке Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, чья команда проиграла команде Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки, раскритиковал судейскую бригаду матча.
Обновлено в 06:45
Политика

Главой Европарламента избран итальянец Сассоли

Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
Обновлено в 07:26
Экономика

Россияне скупают жилье в Грузии

Россияне скупают недвижимость в конфликтной Грузии, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Ульяновске горит вещевой рынок

Пожар произошел на вещевом рынке "Солнечный" в Ульяновске, об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 06:44
Финансы

ЦБ задумался о новых мерах по ограничению потребкредитования

Вторая мера, о которой задумывается регулятор, связана с IRB-подходом, добавила Юдаева.
Обновлено в 04:49
Финансы

Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил Сторчак

Кипр погасит российский кредит досрочно, в конце августа - начале сентября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 06:01
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

Как сообщает "Российская газета", на границе с Украиной в Ростовской области поисковики нашли советский танк КВ-1 с останками экипажа.
Обновлено в 03:27
Общество

Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле по всей России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории страны в июле температура будет около и выше нормы.
Обновлено в 06:09
Здоровье

В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения

В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Транспорт

Открыто движение по участку платной трассы от Клина до Твери

Участок с 97-го до 149-го километра от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка от 15-го до 97-го километра и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м километре.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой

Обновлено в 06:25
Кино

Советские фильмы покажут во дворах московских домов эпохи СССР

Обновлено в 02:23
Происшествия

В Зауралье горел Чимеевский мужской монастырь

Обновлено в 06:34
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«Спартак» представил форму из переработанных бутылок

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