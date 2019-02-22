Экономика

Путин поручил увеличить на 1 млрд рублей субсидию на поддержку киноRT на русском 02:39

Президент России Владимир Путин поручил увеличить с 2019 года на 1 млрд рублей размер субсидии на поддержку отечественного кино. Такое поручение, как передаёт пресс-служба Кремля, дано по итогам заседания Совета по культуре и искусству, которое состоялось 15 декабря.
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Путин решил каждый год повышать субсидии на кино на 1 млрд руб

РБК04:10

Субсидия на поддержку кинематографа будет увеличена на 1 млрд рублей

Российская газета03:40

Путин поручил увеличивать ежегодно на 1 млрд рублей размер субсидии на поддержку кино

ТАСС02:48

Путин пообещал детскому кино лишний миллиард

Газета.Ru03:18

Путин поручил увеличить субсидии на поддержку российского кино

Известия03:03

Путин поручил выделить еще 1 млрд рублей на развитие кино

Коммерсантъ03:25

Путин поручил увеличить на 1 млрд рублей субсидию на поддержку кино

RT на русском02:39
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Футбол

«Краснодар» против Черышева: Клубы РФ узнали соперников в Лиге Европы

"Челси" (Англия) - "Динамо" (Киев, Украина) "Айнтрахт" (Германия) - "Интер" (Италия) "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Бенфика" (Португалия) "Наполи" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия) "Валенсия" (Испания) - "Краснодар" (Россия) "Севилья" (Испания) - "Славия" (Чехия) "Арсенал" (Англия) - "Ренн" (Франция) "Зенит" (Россия) - "Вильярреал" (Испания) Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 марта.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Захарова сообщила о планах США передать оппозиции в Венесуэле оружие

Захарова добавила, что США и их союзники намерены осуществить поставку вооружения в Венесуэлу несколькими партиями в начале марта "через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов международной экспедиторской компании".
Обновлено в 07:10
Культура

Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником

Президент Украины Пётр Порошенко приписал русского художника-авангардиста Казимира Малевича к украинским живописцам.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В московском метро безбилетник ранил ножом контролера

Безбилетник ударил предметом, похожим на нож, контролера в вагоне поезда метро на перегоне между станциями «Текстильщики» и «Кузьминки».
Обновлено в 06:50
Происшествия

В Кирове в одной из квартир обнаружено тело 3-летнего ребенка

Обновлено вчера в 03:31
Футбол

Александр Дюков избран президентом РФС

На проходящей в Москве конференции Российского футбольного союза Александр Дюков избран президентом организации.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Задержан замглавы отдела по борьбе с коррупцией МВД по РСО-Алании

Занимавший должность заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции полковник полиции Альберт Козонов пойман с поличным при получении 6,5 млн рублей, пишет «Интерфакс-Юг».
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Новосибирске арестован замдиректора медцентра имени Мешалкина

Центральный районный суд Новосибирска в пятницу, 22 февраля, удовлетворив ходатайство следователя ФСБ, арестовал заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Министерства здравоохранения России Евгения Покушалова.
Обновлено в 07:13
Политика

В Кремле объяснили падение телерейтинга послания президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал падение числа телезрителей, которые посмотрели послание Владимира Путина Федеральному собранию.
Обновлено в 05:10
Политика

ЕСПЧ не удовлетворил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе

«Европейский суд по правам человека уведомил Минюст России об отказе в удовлетворении запроса украинских властей о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:31
Общество

Московский университет МВД России провел занятие на морозе

Пока неизвестно, почему было принято решение проводить уроки на улице. В университете МВД не смогли прокомментировать эту информацию.
Обновлено в 05:16
Культура

Программа «Намедни» Леонида Парфенова появится на YouTube

Журналист Леонид Парфёнов перезапустит программу «Намедни» на своём YouTube-канале «Парфенон».
Обновлено в 06:38
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Эквадоре

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на востоке Эквадора недалеко от границы с Перу.
Обновлено в 05:54
Спорт

Андрей Лазукин выиграл финал Кубка России по фигурному катанию

Фигурист Андрей Лазукин стал победителем финала Кубка России, который проходит в Великом Новгороде.
Обновлено в 06:21
Политика

Лукашенко предупредил об ответе на размещение ракет США в Европе

России и Белоруссии придётся думать об ответных мерах, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:12
Футбол

Россиянин Олег Петров назначен на пост гендиректора «Монако»

Россиянин Олег Петров стал генеральным директором футбольного клуба "Монако".
Обновлено в 06:53
Футбол

ФИФА запретила «Челси» регистрировать новичков на два трансферных окна

В два ближайших трансферных окна синие не смогут регистрировать новых футболистов.
Обновлено в 04:41
Спорт

Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам

Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

В московской больнице проходят обыски по делу об откатах за лекарства

В московской городской клинической больнице № 52 правоохранители проводят обыски и выемку документов в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании денег.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Boeing 737 задел хвостом ВПП во Внуково

Обновлено в 03:20
Политика

В СК создадут линию для приема сообщений о случаях давления на бизнес

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил создать отдельную телефонную линию в ведомстве для сообщений о случаях давления на бизнес после того, как президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию затронул тему незаконного уголовного преследования предпринимателей.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие

Ирану удалось взломать системы контроля беспилотника США MQ-9 Reaper

Обновлено в 05:14
Политика

МИД РФ потребовал у The Times объяснений о визе автора статьи о Москве

По данным МИД РФ, автор статьи о Москве Джэнис Тернер приехала в страну по туристической визе.
Обновлено в 06:47
Экономика

Более 4 млн граждан РФ получат социальные доплаты к пенсиям

В Пенсионном фонде отметили, что увеличение социальных доплат коснется порядка 4 млн человек, включая 500 тыс. получателей ежемесячной денежной выплаты.
Обновлено вчера в 12:04
Политика

Путин поручил подготовить меры поддержки популярной молодежной музыки

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры поддержки современной популярной музыки, востребованной у молодежной аудитории.
Обновлено в 02:49
Политика

С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке

Новый дизайн банкнот и монет национальной валюты Казахстана предполагает размещение надписей только на казахском языке.
Обновлено в 05:44
Политика

Кандидатки на «Евровидение» от Украины не признали «агрессию» РФ

Группа «Anna Maria», которая прошла в финал украинского конкурса-отбора представителей страны на «Евровидении-2019», не признали «российскую агрессию» в Крыму.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая

Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

МВД заподозрило молдавского политика в выводе из России 37 млрд рублей

Лидер проевропейской демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, имеющий российское гражданство, подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 00:19
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