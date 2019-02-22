Экономика
Путин поручил увеличить на 1 млрд рублей субсидию на поддержку киноRT на русском 02:39
Президент России Владимир Путин поручил увеличить с 2019 года на 1 млрд рублей размер субсидии на поддержку отечественного кино. Такое поручение, как передаёт пресс-служба Кремля, дано по итогам заседания Совета по культуре и искусству, которое состоялось 15 декабря.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Boeing 737 задел хвостом ВПП во Внуково
Обновлено в 03:20
Политика
Телерейтинг послания Путина в Москве оказался самым низким с 2013 года
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, транслировавшееся 20 февраля в прямом эфире пяти телеканалов, оказалось самым непопулярным у московских телезрителей за последние пять лет.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
ЕСПЧ не удовлетворил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил запрос Киева о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, сообщил российский Минюст.
Обновлено в 04:16
Происшествия
МВД заподозрило молдавского политика в выводе из России 37 млрд рублей
Лидер проевропейской демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, имеющий российское гражданство, подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 00:19
Экономика
Голикова назвала регионы с самыми большими долгами по зарплате
Среди регионов хуже всего дела обстоят в Приморском крае, на долю которого приходится 13,1 процента общего долга (356,2 миллиона рублей).
Обновлено в 03:33
Политика
Экс-начальника полковника Захарченко повысили до генерал-лейтенанта
Бывший начальник полковника Дмитрия Захарченко Андрей Курносенко получил повышение до генерал-лейтенанта.
Обновлено в 03:23
Политика
Путин поручил разработать меры поддержки молодежной музыки
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации обсудить с экспертами и разработать меры поддержки современной популярной музыки.
Обновлено в 03:21
Футбол
Александр Дюков единогласно избран президентом РФС
Александр Дюков избран президентом Российского футбольного союза (РФС) сроком на четыре года на внеочередной конференции организации в Москве.
Обновлено в 04:25
Спорт
Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Путин поручил разобраться в ситуации с косатками в Приморье
Президент России Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре провести проверку в связи с ситуацией с косатками и белухами в бухте Средняя Приморского края.
Обновлено в 03:30
Транспорт
«Единая Россия» выступила против новых штрафов за превышение скорости
Речь идет о штрафах за превышение скорости на 10-20 км/ч, сейчас штрафуют только за превышение скорости более чем на 20 км/ч.
Обновлено в 03:36
Происшествия
На ЖБИ прикрыли цех, где разливали фальшивый Hennessy
Обновлено в 03:55
Экономика
Росфинмониторинг оценил теневую экономику в России в 20% ВВП
Объем теневой экономики в России в 2018 года составил 20,7 трлн руб. или около 20% ВВП, сообщает РБК со ссылкой на предварительную оценку Росфинмониторинга (финансовая разведка).
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В Кирове в одной из квартир обнаружено тело 3-летнего ребенка
Обновлено вчера в 03:31
Культура
Порошенко назвал Малевича «украинским» художником
Петр Порошенко причислил советского художника Казимира Малевича к представителям украинского авангарда.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
В Челябинской области скончалась воспитанница приюта
11-летняя воспитанница одного из социальных учреждений в Троицке Челябинской области скоропостижно скончалась 21 февраля после уроков.
Обновлено в 04:12
Общество
Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России
Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Американская модель Эмили Ратаковски перепутала Украину с Россией
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски перепутала Украину с Россией.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Лишенная водительских прав Мара Багдасарян задолжала за парковку
Обновлено вчера в 17:46
Экономика
Минтруд поменяет порядок начислений социальных доплат
По действующей схеме доплаты к пенсии получают те неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины ПМП в регионе проживания.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
Тюменские врачи провели операцию пациентке без наркоза
В Тюмени в приемной травматологического отделения ОКБ № 2 женщине провели операцию на колене, не дожидаясь действия обезболивающего.
Обновлено вчера в 12:32
Общество
Роскачество опубликовало рекомендации по выбору коньяка
Эксперты советуют при выборе коньяка в первую очередь обращать внимание на то, чтобы на этикетке и контрэтикетке присутствовала вся необходимая стандартная информация на русском языке - от наименования продукта, объема, даты производства до адреса производителя.
Обновлено в 00:03
Экономика
Годовая прибыль «Ленты» снизилась более чем на 11%
Капитальные затраты «Ленты» в 2018 году сократились на 18,8% — до 22,1 млрд руб.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Начальник Генштаба РФ вручил орден Жукова Казанскому танковому училищу
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на торжественной церемонии в столице Татарстана вручил орден Жукова Казанскому танковому училищу.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Высокопоставленный сотрудник полиции задержан в Северной Осетии
Козонов занимал должность заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 03:59
Спорт
Медведева лидирует после короткой программы в Финале Кубка России
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 фигуристка Евгения Медведева лидирует после короткой программы в женском одиночном катании в Финале Кубка России в Великом Новгороде.
Обновлено вчера в 12:42