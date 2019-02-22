Экономика

Путин поручил увеличить на 1 млрд рублей субсидию на поддержку киноRT на русском 02:39

Президент России Владимир Путин поручил увеличить с 2019 года на 1 млрд рублей размер субсидии на поддержку отечественного кино. Такое поручение, как передаёт пресс-служба Кремля, дано по итогам заседания Совета по культуре и искусству, которое состоялось 15 декабря.
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Кончаловский: дополнительное финансирование поможет развитию русской великой анимации

ТАСС11:41

Режиссер Файзиев назвал решение о поддержке российских мультфильмов «огромной помощью»

Взгляд.ру09:37

Путин решил каждый год повышать субсидии на кино на 1 млрд руб

РБК04:10

Субсидия на поддержку кинематографа будет увеличена на 1 млрд рублей

Российская газета03:40

Путин поручил выделить еще 1 млрд рублей на развитие кино

Коммерсантъ03:25

Путин пообещал детскому кино лишний миллиард

Газета.Ru03:18

Путин поручил увеличить на 1 млрд рублей субсидию на поддержку кино

RT на русском02:39
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Политика

С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке

Новый дизайн банкнот и монет национальной валюты Казахстана предполагает размещение надписей только на казахском языке.
Обновлено в 05:44
Политика

Претендентки на «Евровидение» от Украины ответили на вопрос о Крыме

Финалистки украинского конкурса по отбору представителя на Евровидение-2019 Анна и Мария Опанасюк считают, что Украина потеряла Крым.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Двух генералов внутренних войск отправили в колонию за взятки

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Южного военного округа «Интерфаксу», суд назначил наказание Леониду Кривоносу в виде 9,5 лет колонии строгого режима, Андрею Головацкому — 8,5 лет колонии строгого режима, а Вадиму Зуеву — 7,5 лет колонии строгого режима.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Обвиняемый в хищении российский бизнесмен экстрадирован из Германии

Россиянин Валерий Марковкин, которого обвиняют в хищении более 60 млн руб. у дольщиков, экстрадирован из Германии в Россию.
Обновлено в 11:30
Космос

Рогозин сообщил, что корабль «Федерация» не будет летать к МКС

Обновлено в 10:35
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

В Златоусте девочка чуть не задохнулась на прогулке в детсаду

В распоряжении следствия оказалась видеозапись, на которой видно, как маленькая девочка, сорвавшись со шведской стенки, повисает на капюшоне куртки и, не сумев освободиться, теряет сознание, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 09:50
Спорт

Медведева одержала победу в финале Кубка России по фигурному катанию

Фигуристка Евгения Медведева одержала победу в финале Кубка России в Великом Новгороде.
Обновлено в 07:54
Политика

На границе Венесуэлы с Бразилией произошла перестрелка, есть жертвы

Обновлено в 11:10
ЖКХ

Новая услуга ЖКХ обойдется в миллиарды рублей

После проведения мусорной реформы каждому россиянину придется платить за вывоз твердых бытовых отходов в среднем 1225 рублей в год, об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, копия есть в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 10:41
Происшествия

На Сейшелах суд закрыл дело об изнасиловании российской журналистки

22 февраля суд на Сейшельских островах закрыл дело о жестоком изнасиловании россиянки Анны Карабаш в пятизвездочном отеле, рассказала РИА Новости сама Анна Карабаш.
Обновлено в 10:29
Авто

Названа самая популярная иномарка в России

Обновлено в 12:00
Общество

«Роскосмос» построит в Москве Национальный космический центр

Обновлено в 08:37
Политика

Путин заявил, что аналогов российских вооружений не появится долго

Обновлено в 11:55
Происшествия

В Липецкой области нашли вскрытые посылки после кражи в «Почте России»

Посылки нашли в районе Хлебной базы, недалеко от железной дороги.
Обновлено в 11:31
Политика

МИД назвал провокацией утверждения об избирательном голоде в СССР

МИД России отмечает, что трактовать общую для всех народов СССР трагедию как "истребление" отдельных народов - "умышленная провокация, направленная на разжигание антироссийских настроений и межнациональной розни в дружественных нам странах с большим числом русскоязычного населения".
Обновлено в 10:45
Происшествия

В Москве завели уголовное дело по факту дизентерии в школах

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в отношении компании-поставщика продуктов в школы, после массового отравления детей едой на юго-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Обновлено в 11:56
Спорт

Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам

Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие

США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая

Обновлено вчера в 23:46
Экономика

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2% с 1 апреля

«Индексация с 1 апреля 2019 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек — получатели социальных пенсий»,— говорится в документе.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В Эквадоре произошло сильное землетрясение

Сегодня в Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Геологическую службу США.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие

Дуда подтвердил планы по расширению военного присутствия США в Польше

Президент Польши Анджей Дуда на трёхстороннем саммите с коллегами из Литвы и Украины подтвердил, что в стране планируется расширение военного присутствия США.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Депутата Караваева отправили под арест вслед за отцом

В пятницу, 22 февраля, Приморский районный суд арестовал до 25 марта депутата Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Караваева, обвиняемого в многомиллионной афере с муниципальной землёй.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла

Жительница Кирова оставила трехлетнюю дочь одну дома почти на неделю, в результате девочка умерла от жажды, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

Ирану удалось взломать системы контроля беспилотника США MQ-9 Reaper

Командующий Аэрокосмическими силами КСИР Ирана генерал Хаджизаде сообщил в четверг, что его подчиненные смогли осуществить незаметное проникновение в системы контроля над некоторыми американскими БПЛА в Сирии и Ираке.
Обновлено в 05:14
Наука

Ученые: Вулканы стали одной из причин вымирания динозавров

Кроме падения астероида на полуостров Юкатан ученые называют причиной гибели динозавров извержения вулканов.
Обновлено в 10:50
Единоборства

Волков и Оверим сразятся на первом турнире UFC в Санкт-Петербурге

Обновлено в 11:48
Футбол

Азмун попал в число номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

Претендентами стали нападающий "Зенита" Сердар Азмун, форвард "Зальцбурга" Патсон Дака, полузащитник "Севильи" Пабло Сарабия и хавбек "Челси" Каллум Хадсон-Одои.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Волна минирований перешла на «Сбербанки»

Начавшаяся с городских комитетов, образовательных учреждений и торговых центров, седьмая волна минирования захватила и филиалы Сбербанка .
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Шнуров ответил на обвинения Собчак о блокировке интервью с Матильдой

Обновлено в 03:36
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