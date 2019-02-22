Путин поручил увеличить на 1 млрд рублей субсидии на поддержку киноАргументы и Факты вчера в 03:40

Выделять дополнительные средства на отечественный кинематограф начнут уже в этом году Президент РФ Владимир Путин дал поручение увеличить на 1 миллиард рублей размер субсидий на поддержку отечественного кино, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поручил увеличить на 1 млрд рублей субсидии на поддержку кино

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