Экономика
Путин поручил увеличить на 1 млрд рублей субсидии на поддержку киноАргументы и Факты вчера в 03:40
Выделять дополнительные средства на отечественный кинематограф начнут уже в этом году Президент РФ Владимир Путин дал поручение увеличить на 1 миллиард рублей размер субсидий на поддержку отечественного кино, сообщает пресс-служба Кремля.
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Путин поручил каждый год выделять Фонду кино 1 млрд рублей на детские фильмы и анимацию
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Украина потеряла первое место в рейтинге по притоку мигрантов в Россию.
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В Москве стартовало шествие КПРФ в честь праздника 23 февраля
В столице стартовало шествие КПРФ, посвященное 101-й годовщине создания Советской Армии и Военно-Морского флота, в котором приняло участие около 400 человек, - сообщил в эфире корреспондент радиостанции "Эхо Москвы".
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В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма
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Арестованный в США российский программист признал вину
Российский программист Станислав Лисов, обвиняемый в США в киберпреступлениях, признал вину по одному из двух пунктов уголовного дела — сговоре с целью совершения хакерской атаки.
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Кредитор Utair подал в суд после дефолта по кредиту
Один из 11 кредиторов авиакомпании Utair МТС-банк подал иск против перевозчика, который просрочил выплату процентов по синдицированному семилетнему кредиту.
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Армия и оружие
Эксперт назвал вероятную цель полета военного самолета США над Россией
Американский самолет мог пролететь над российской территорией для того, чтобы разведать данные о ракетной бригаде, которая, по данным США, перевооружается на ракету 9М729.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
В ДНР три ополченца погибли в результате обстрела с украинской стороны
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В Москву из Кишинева депортировали бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, который обвиняется в экстремизме.
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Сердючка отреагировала на критику украинского отбора на «Евровидение»
Народный артист Украины Андрей Данилко (сценический псевдоним — Верка Сердючка) прокомментировал критику в адрес национального отбора на «Евровидение-2019» на Украине.
Обновлено вчера в 23:57
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Бывших руководителей подразделения московского управления ФМС обвиняют в получении взяток почти на 25 млн руб. и организации незаконной миграции.
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Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу Fox News, что российский лидер Владимир Путин не стал отвечать на его телефонный звонок после провокации, устроенной Киевом в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 19:19
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Космоплан Virgin Galactic впервые испытали с пассажиром на борту
По информации Virgin Galactic, опубликованной в соцсети Twitter, первым пассажиром космоплана стала главный астронавт-инструктор компании Бет Мозес.
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Минобороны поздравило подписчиков в соцсетях эксклюзивными открытками
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Хоккей
Определились все пары плей-офф КХЛ
В пятницу завершился регулярный чемпионат сезона-2018/19 Континентальной хоккейной лиги. Определились все пары первого раунда плей-офф.
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Порошенко назвал Малевича «украинским» художником
Петр Порошенко причислил советского художника Казимира Малевича к представителям украинского авангарда.
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Биатлонист сборной России Александр Логинов пропустил чемпионат Европы в Белоруссии из-за технической ошибки, которую допустили в Союзе биатлонистов России.
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Напомним, Ксения Собчак обвинила Сергея Шнурова в подлости - якобы, артист подключил свои связи, чтобы заблокировать интервью с его экс-супругой Матильдой Шнуровой.
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