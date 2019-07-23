с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе

Политика На Украине нашли новые тайные тюрьмы СБУ Секретные тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ) и украинских добровольческих батальонов функционировали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе и даже в других городах Украины, в том числе в Харькове, Краматорске и Красноармейске.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

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Общество В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail Ранее сенаторы внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.

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Политика Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран лидером Консервативной партии.

Политика Кабул потребовал у Вашингтона разъяснить слова Трампа об Афганистане Кабул потребовал у Вашингтона разъяснений после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США способны выиграть войну в Афганистане за неделю.

Политика В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян Правительство внесло в Государственную думу законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России.

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Общество Метеобюро предупредило москвичей об ультраполярном вторжении Позднякова предупредила москвичей о том, что самыми холодными на предстоящей неделе будут первые дни: понедельник и вторник.

Экономика Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.

Политика Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ После вступления нового закона в силу будет расширен круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.

Авто Китайская BAIC приобрела 5% немецкого автоконцерна Daimler "BAIC приобрела долю в 5% в акционерном капитале Daimler AG, которая включает 2,48% акций и право на приобретение дополнительных прав голоса, равных 2,52% акционерного капитала Daimler", — говорится в сообщении.

Происшествия Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.

Политика Дума приняла законопроект о запрете необоснованного ареста бизнесменов Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продлевать сроки содержания под стражей предпринимателей в случае, если по уголовному делу не ведутся активные следственные действия, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Общество Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.

Музыка Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.

Экономика В России подешевела черная икра Черная икра в России за последние восемь лет подешевела почти в 2,5 раза, заявили во вторник, 23 июля, «РИА Новости» эксперты рынка.

Кино Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром» Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.

Спорт Пловец Малютин завоевал бронзу ЧМ на дистанции 200 м вольным стилем Россиянин Мартин Малютин занял третье место в заплыве на 200 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.

Политика Путин поручил реконструировать кинотеатр «Комсомолец» во Владикавказе Президент РФ Владимир Путин поручил министру культуры РФ Владимиру Мединскому и главе Северной Осетии Вячеславу Битарову подготовить предложения по реконструкции и дальнейшему использованию кинотеатра "Комсомолец" во Владикавказе.

Происшествия В Киргизии заявили о новых выстрелах на таджикской границе Государственная пограничная служба Киргизии сообщила, что во время встречи с населением главы Погранслужбы и губернатора Баткенской области с таджикской стороны были произведены два одиночных выстрела в сторону граждан Киргизии.