с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Гаджеты Раскрыты отличия между Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note10+ Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Samsung Galaxy Note10 и Note10+, которые будут представлены 7 августа.

Происшествия Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.

Политика Борис Джонсон станет новым премьером Великобритании Победителем выборов стал экс-глава МИДа и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Он набрал 92 153 голоса, сообщает Reuters.

Политика Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.

Политика Путин поручил сократить количество тетрадей в школах Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны сократить использование рабочих тетрадей учениками школ.

Политика Дума приняла законопроект о запрете необоснованного ареста бизнесменов Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продлевать сроки содержания под стражей предпринимателей в случае, если по уголовному делу не ведутся активные следственные действия, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Общество Минсельхоз не увидел рисков снижения урожайности из-за гибели пчел В Минсельхозе России заявили, что риски снижения урожайности сельхозкультур в стране из-за гибели пчел отсутствуют.

Кино Россиян ожидает продолжение мультфильмов «Умка» и «Веселая карусель» Финансирование получат десять проектов от «Союзмультфильма». В их число входят «Веселая карусель», «Приключения Пети и волка» и «Умка».

Политика СМИ: Зеленский рассматривает Рябошапку на должность генпрокурора Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидатура замглавы Офиса президента Руслана Рябошапки рассматривается на должность генерального прокурора.

Политика ЦИК Украины обновил данные об итогах выборов в Раду Обе политические силы преодолели 5-процентный барьер Отмечается, что если после обработки 100% бюллетеней «Слуга народа» не потеряет сложившегося преимущества, президент Украины впервые в истории страны сформирует правительство без коалиции.

Политика Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша будет отмечать вместе с Германией и без России.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.

Общество В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.

Происшествия Абызов отказался сотрудничать со следствием Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.

Футбол Гацкан подписал контракт с «Крыльями Советов» Молдавский футболист прибыл в расположение самарского клуба, где и подписал соглашение. 35-летний Гацкан играл за "Ростов" с 2008 года.

Экономика Россиян оставят без платежных терминалов В середине июля был принят закон, который запретил банковским платежным агентам использовать удаленную ККТ в платежных терминалах.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Политика Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ Без лишних сложностей вид на жительство смогут также получить носители русского языка и те, кто сами или чьи родственники были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, пишет "RG".

Экономика Новак: ожидаем, что высокий спрос на нефть сохранится Минэнерго России надеется на сохранение в следующем году высокого спроса на нефть на мировом рынке.

Футбол «Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.