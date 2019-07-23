Политика
Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в ШиесеРБК 06:02
Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
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Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Гаджеты
Раскрыты отличия между Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note10+
Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Samsung Galaxy Note10 и Note10+, которые будут представлены 7 августа.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии
Обновлено в 06:20
Политика
Борис Джонсон станет новым премьером Великобритании
Победителем выборов стал экс-глава МИДа и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Он набрал 92 153 голоса, сообщает Reuters.
Обновлено в 07:07
Политика
Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу
Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:16
Политика
Путин поручил сократить количество тетрадей в школах
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны сократить использование рабочих тетрадей учениками школ.
Обновлено в 07:42
Политика
Дума приняла законопроект о запрете необоснованного ареста бизнесменов
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продлевать сроки содержания под стражей предпринимателей в случае, если по уголовному делу не ведутся активные следственные действия, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 07:16
Общество
Минсельхоз не увидел рисков снижения урожайности из-за гибели пчел
В Минсельхозе России заявили, что риски снижения урожайности сельхозкультур в стране из-за гибели пчел отсутствуют.
Обновлено в 08:24
Кино
Россиян ожидает продолжение мультфильмов «Умка» и «Веселая карусель»
Финансирование получат десять проектов от «Союзмультфильма». В их число входят «Веселая карусель», «Приключения Пети и волка» и «Умка».
Обновлено в 04:15
Политика
СМИ: Зеленский рассматривает Рябошапку на должность генпрокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидатура замглавы Офиса президента Руслана Рябошапки рассматривается на должность генерального прокурора.
Обновлено в 08:58
Политика
ЦИК Украины обновил данные об итогах выборов в Раду
Обе политические силы преодолели 5-процентный барьер Отмечается, что если после обработки 100% бюллетеней «Слуга народа» не потеряет сложившегося преимущества, президент Украины впервые в истории страны сформирует правительство без коалиции.
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны
Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша будет отмечать вместе с Германией и без России.
Обновлено в 04:53
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак
Обновлено в 05:17
Происшествия
Абызов отказался сотрудничать со следствием
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.
Обновлено в 07:35
Футбол
Гацкан подписал контракт с «Крыльями Советов»
Молдавский футболист прибыл в расположение самарского клуба, где и подписал соглашение. 35-летний Гацкан играл за "Ростов" с 2008 года.
Обновлено в 08:07
Экономика
Россиян оставят без платежных терминалов
В середине июля был принят закон, который запретил банковским платежным агентам использовать удаленную ККТ в платежных терминалах.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика
Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ
Без лишних сложностей вид на жительство смогут также получить носители русского языка и те, кто сами или чьи родственники были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, пишет "RG".
Обновлено в 08:31
Экономика
Новак: ожидаем, что высокий спрос на нефть сохранится
Минэнерго России надеется на сохранение в следующем году высокого спроса на нефть на мировом рынке.
Обновлено в 06:57
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро
Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 02:33
Наука
Ещё в яйце птенцы общаются друг с другом, предупреждая об опасностях
Обновлено вчера в 16:33
Наука
Разработана клеточная платформа для изучения нейродегенеративных болезней
Сибирские ученые разработали генетически кодируемые биосенсоры, которые позволят отслеживать механизмы возникновения патологий в клетках человека и могут в будущем помочь в поиске терапии для широкого спектра заболеваний, в частности нейродегенеративных.
Обновлено в 07:31