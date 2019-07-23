Политика
Путин поручил учитывать мнение местных жителей по полигону в ШиесеНовые Известия 12:59
Президент России Владимир Путин поручил архангельским и московским властям учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве мусорного полигона в районе станции Шиес на востоке региона.
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Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Обновлено в 13:20
Политика
Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой
«Приглашение президента Польши на имя президента Беларуси принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны действительно поступило», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт.
Обновлено в 12:13
Общество
Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля
"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Экономика
Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Обновлено в 09:23
Общество
В Москву придет сильное похолодание
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову
Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Политика
Савченко прокомментировала своё поражение на выборах в Раду
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном округе в Донецкой области и получившая по итогам выборов только восемь голосов избирателей, прокомментировала своё непопадание в новый состав украинского парламента.
Обновлено в 08:56
Кино
В фильме «Лед 2» снимется Надежда Михалкова
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу
Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Обновлено в 10:59
Здоровье
Непогода спровоцировала развитие опасных болезней на полях Крыма
Опасные заболевания стали последствием непогоды.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Скончался бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн
В Пекине на 91-м году жизни умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн, сообщает Xinhuanet во вторник, 23 июля.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров в стихотворной форме публично унизил Ксению Собчак
Накануне, 22 июля, Собчак опубликовала в соцсети видео с пресс-конференции, где Шнуров, отвечая на вопрос о "самом интересном сопернике в стихотворных батлах", сказал: "Богомолов, который писал за Собчак".
Обновлено в 10:14
Политика
Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России
Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский не исключил, что Украина в скором времени может войти в состав России.
Обновлено вчера в 22:43
Общество
Законопроект о продаже алкоголя после 21 года внесли в Госдуму
Проект предлагает наделить регионы полномочиями запретить приобретать алкоголь лицам, не достигшим 21 года, уточняет телеканал «Звезда».
Обновлено в 11:27
Футбол
«Ростов» не комментирует действия силовиков после матча со «Спартаком»
Футбольный клуб «Ростов» сделал заявление после драки с участием болельщиков «Спартака».
Обновлено в 06:12
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
Обновлено в 12:02
Наука
Следы доисторического метеоритного дождя нашли в раковинах моллюсков
Проводя исследования моллюсков, ученые обнаружили в раковинах следы доисторического метеоритного дождя.
Обновлено в 05:36
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Экономика
Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло
Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 08:17
Политика
Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона
Сенат Конгресса США на заседании 23 июля окончательно утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны.
Обновлено в 12:34
Спорт
Австралиец Калеб Юэн одержал победу на 16-м этапе «Тур де Франс»
Австралийский велогонщик Калеб Юэн из команды Lotto Soudal выиграл 16-й этап веломногодневки «Тур де Франс».
Обновлено в 12:40