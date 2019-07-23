с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил архангельским и московским властям учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве мусорного полигона в районе станции Шиес на востоке региона.

Политика Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой «Приглашение президента Польши на имя президента Беларуси принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны действительно поступило», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт.

Общество Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля "Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.

Политика Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.

Шоу-бизнес Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Политика Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.

Политика Савченко прокомментировала своё поражение на выборах в Раду Депутат Верховной рады Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном округе в Донецкой области и получившая по итогам выборов только восемь голосов избирателей, прокомментировала своё непопадание в новый состав украинского парламента.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.

Происшествия Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.

Политика Скончался бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн В Пекине на 91-м году жизни умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн, сообщает Xinhuanet во вторник, 23 июля.

Шоу-бизнес Сергей Шнуров в стихотворной форме публично унизил Ксению Собчак Накануне, 22 июля, Собчак опубликовала в соцсети видео с пресс-конференции, где Шнуров, отвечая на вопрос о "самом интересном сопернике в стихотворных батлах", сказал: "Богомолов, который писал за Собчак".

Политика Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский не исключил, что Украина в скором времени может войти в состав России.

Общество Законопроект о продаже алкоголя после 21 года внесли в Госдуму Проект предлагает наделить регионы полномочиями запретить приобретать алкоголь лицам, не достигшим 21 года, уточняет телеканал «Звезда».

Происшествия Раскрыт способ массовой казни в Чечне Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.

Наука Следы доисторического метеоритного дождя нашли в раковинах моллюсков Проводя исследования моллюсков, ученые обнаружили в раковинах следы доисторического метеоритного дождя.

Экономика Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20% С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.

Экономика Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.