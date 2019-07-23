с чего всё началось

Проект по вывозу московского мусора в Архангельскую область, приведший к бурным протестам местных жителей, обсуждали с президентом на медиафоруме Общероссийского народного фронта в мае. Путин тогда удивился решению строить полигон в таком месте.

Путин поручил учесть мнение населения о вывозе мусора Москвы в Шиес

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