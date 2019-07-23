Политика
Путин поручил учесть мнение населения о вывозе мусора Москвы в ШиесВедомости 07:17
Проект по вывозу московского мусора в Архангельскую область, приведший к бурным протестам местных жителей, обсуждали с президентом на медиафоруме Общероссийского народного фронта в мае. Путин тогда удивился решению строить полигон в таком месте.
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Экономика
Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Россельхознадзор снял запрет на поставки яблок из Белоруссии. Импорт будет разрешен со среды, 24 июля.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Южная Корея пригрозила России жесткими мерами
Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
Обновлено в 09:37
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Все матчи 3-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания
Все матчи 3 тура премьер-лиги и Молодежного первенства начнутся с минуты молчания, — говорится в заявлении РПЛ.
Обновлено в 10:05
Технологии
Роскачество провело исследование фотоаппаратов
Роскачество вместе с коллегами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT International Consumer Research and Testing) провело исследование 98 моделей различных фотоаппаратов.
Обновлено в 01:00
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
Обновлено в 05:16
Кино
Warner Bros. экранизирует комикс о Супермене из СССР
Студия Warner Bros. анонсировала выход в 2020 году анимационного фильма "Супермен: Красный сын" по одноименному комиксу, сообщает Superman Homepage.
Обновлено в 06:49
Авто
Обновлённый внедорожник Suzuki XL6 рассекречен до премьеры
Компания Suzuki готовит к дебюту новый "внедорожник" Suzuki XL6. Модель выйдет в продажу 21 августа.
Обновлено вчера в 23:39
Космос
Эксперты изучили дымовой шлейф в атмосфере Марса
Специалисты заявили, что им удалось найти причину появления в атмосфере Красной планеты дымового шлейфа.
Обновлено в 09:15
Политика
Трамп поздравил Джонсона с избранием на пост премьер-министра Британии
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Задержаны владелец и директор детского лагеря в Хабаровском крае
Жертвами ЧП стали четыре ребенка Директор лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае Максим Кузнецов и глава организации-владельца Виталий Бурлаков задержаны после ЧП с гибелью детей, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Посольство России выясняет обстоятельства крушения вертолёта в Италии
Посольство России в Италии выясняет обстоятельства крушения вертолёта у побережья Тосканы, на борту которого могли находиться россияне, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Политика
Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн
Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн скончался в Пекине на 91-м году жизни, сообщило Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 07:23
Музыка
Ольга Бузова записала песню в стиле 90-х
Ольга Бузова выпустила новую песню в стилистике 90-х.
Обновлено в 06:10
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Политика
Помпео рассказал, как США «упрашивали» Россию соблюдать договоры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры.
Обновлено вчера в 12:49
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики» опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Экономика
Россиян оставят без платежных терминалов
В середине июля был принят закон, который запретил банковским платежным агентам использовать удаленную ККТ в платежных терминалах.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Москве в общежитии Росгвардии произошел пожар
Пожар произошел в общежитии Росгвардии на юго-востоке Москвы, из здания эвакуировались около 90 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:14
Футбол
«Челси» обыграл «Барселону» в контрольном матче
Обновлено в 10:23
Кино
Серп и молот: фанаты Marvel высмеяли в сети логотип сериала «Локи»
На выступлении представителей Marvel глава студии Кевин Файги рассказал о сериале "Локи", главным героем которого станет скандинавский бог лжи в исполнении Тома Хиддлстона. https: / / twitter.com / Marvel / status / 1152746382014521344 Персонаж полюбился зрителям за хитрость и остроумие, поэтому новость о его сольном шоу вызвала много обсуждений в сети.
Обновлено в 08:25
Технологии
Началось публичное бета-тестирование мобильного приложения MetaMask
Стартовало публичное бета-тестирование мобильного приложения MetaMask.
Обновлено в 09:34
Технологии
РМК скорректирует проект по строительству «Томинского ГОКа»
Обновления не связаны с возвратом к гидрометаллургии под Челябинском "Русская медная компания", выступающая инициатором строительства "Томинского ГОКа" в Челябинской области, рассказала о корректировках проекта, которые планирует обсудить с жителями Томино.
Обновлено в 10:21
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро
Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:16
Происшествия
На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
Обновлено в 10:01
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00