Политика

Путин поручил учесть мнение населения о вывозе мусора Москвы в ШиесВедомости 07:17

Проект по вывозу московского мусора в Архангельскую область, приведший к бурным протестам местных жителей, обсуждали с президентом на медиафоруме Общероссийского народного фронта в мае. Путин тогда удивился решению строить полигон в таком месте.
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с чего всё началось
Во вторник Путин обратился к правительствам Москвы и Архангельской области и попросил
 их «обеспечить учет мнения населения» региона и предоставить доклад до 1 сентября 2019 года.
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Интерфакс08:30
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Авто

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Трамп поздравил Джонсона с избранием на пост премьер-министра Британии

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Происшествия

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Происшествия

Посольство России выясняет обстоятельства крушения вертолёта в Италии

Посольство России в Италии выясняет обстоятельства крушения вертолёта у побережья Тосканы, на борту которого могли находиться россияне, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия

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Экономика

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Помпео рассказал, как США «упрашивали» Россию соблюдать договоры

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МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы

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Россиян оставят без платежных терминалов

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Происшествия

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Пожар произошел в общежитии Росгвардии на юго-востоке Москвы, из здания эвакуировались около 90 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
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Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
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