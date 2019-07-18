Недвижимость
Путин поручил субсидировать первый взнос по ипотекеМосковский Комсомолец вчера в 01:36
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить предложения по субсидированию россиянам из средств бюджета первого взноса по ипотеке или возмещению процентной ставки. Список поручений по вопросам строительства жилья размещен на официальном сайте Кремля.
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Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Общество
В Псковской области нашли более 300 артефактов эпохи викингов
Археологическая экспедиция "Горожане-2019" на поселении Горожане в Псковской области сделала более 300 находок, в том числе арабских монет-дирхемов, сообщили РИА Новости в экспедиции.
Обновлено в 05:52
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Общество
Битва тортов началась в Парке Горького
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о полном прекращении огня
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики издали приказы о полном прекращении огня.
Обновлено в 06:36
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака
Во время осмотра модулей для размещения военнослужащих в полевых условиях президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Путин прокомментировал сокращение бюджетных мест в вузах
"На самом деле ничего не сокращается, бюджетные места в вузах страны не сокращаются, наоборот, они даже растут", – заявил президент на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году.
Обновлено в 06:17
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, размещенных с нарушениями
Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос об отмене штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.
Обновлено 18 июля в 13:47
Политика
Путин не верит, что Скрипаля отравили британские спецслужбы
Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию, по которой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили британские спецслужбы.
Обновлено вчера в 17:50
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Происшествия
На железной дороге на Ямале сошли с рельсов 13 вагонов
При ЧП на участке железной дороги Собь-Харп в Ямало-Ненецком автономном округе сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда, причины случившегося выяснит комиссия, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено в 06:14
Политика
Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян
Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено вчера в 01:26
Политика
Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир
Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
Обновлено в 05:07
Единоборства
Российский боксер Дадашев перенес трепанацию черепа
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Панин запустил очередную волну слухов о своей ориентации
Актер Алексей Панин в Instagram в очередной раз запустил волну слухов о своей ориентации.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Задержаны подозреваемые в изнасиловании россиянки в Барселоне
Полиция Каталонии задержала двоих подозреваемых по делу об изнасиловании молодой россиянки в Барселоне.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Первый энергоблок Калининской АЭС включили в сеть
Первый энергоблок Калининской АЭС в Тверской области подключили к сети, он работает на мощности 1070 МВт.
Обновлено в 01:44
Политика
Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено в 00:57
Футбол
«Арсенал» включился в борьбу за форварда «Ювентуса»
Обновлено в 01:27
Футбол
«Тоттенхэм» готов более чем в два раза увеличить зарплату Эриксена
Согласно источнику, лондонский клуб предложил хавбеку контракт с зарплатой около 200 тысяч фунтов в неделю.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
Глава «Открытия» Задорнов исключил ипотечный кризис в России
Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов исключил возникновение ипотечного кризиса в России, даже в долгосрочной перспективе.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
Замглавы самарского УФСИН арестовали по делу о взяточничестве
Первого замначальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Самарской области Дениса Шматова подозревают в получении взятки.
Обновлено в 06:41
Космос
Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле
Некоторые РНК уже удалось синтезировать (Эмиль Фишер и Оскар Пилоти), воспроизводя предполагаемые условия существования Земли миллиарды лет назад.
Обновлено вчера в 16:45
Технологии
Врач оценил достоверность состаренных в FaceApp фотографий
Обновлено в 05:27
Происшествия
Поездка на такси обошлась туристу в Москве в 55 тыс. рублей
Житель Кубани лишился 55 тыс. рублей, невольно "расплатившись" с водителем такси в Москве.
Обновлено в 06:17
Наука
Два одноклеточных хищника являются родственниками красных водорослей
Исследователи предполагают, что у найденных хищников и красных водорослей был общий предок, который не только обладал возможностью фотосинтеза, но и был подвижным хищником.
Обновлено в 02:57