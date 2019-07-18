Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить предложения по субсидированию россиянам из средств бюджета первого взноса по ипотеке или возмещению процентной ставки. Список поручений по вопросам строительства жилья размещен на официальном сайте Кремля.

Путин поручил субсидировать первый взнос по ипотеке

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