Недвижимость
Путин поручил субсидировать первый взнос по ипотекеМосковский Комсомолец вчера в 01:36
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить предложения по субсидированию россиянам из средств бюджета первого взноса по ипотеке или возмещению процентной ставки. Список поручений по вопросам строительства жилья размещен на официальном сайте Кремля.
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Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
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Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
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Эдди Мерфи хочет вернуться в стендап
Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.
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Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
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Глава ДНР опроверг поддержку плана Медведчука по Донбассу
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «народные республики» не поддерживают план лидера «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука по созданию автономного региона в составе Украины.
Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие
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Общество
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Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Хоккей
Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке
Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшим российские власти в интервью.
Обновлено в 01:57
Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
По данным правоохранительных органов, заключенный контракт не был выполнен полностью, хотя в 2016 году завод все же начал работать.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Наука
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Исследователи обнаружили связь между употреблением ста миллилитров содержащего сахар напитка, включая 100% фруктовый сок, и повышением риска развития онкологии на 18% и рака груди на 22%.
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Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
Двоих подмосковных следователей задержали за получение взятки
Петренко отметила, что факт получения взятки выявлен Главным следственным управлением СКР по Московской области и ФСБ России.
Обновлено в 02:58
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Российскому боксеру Максиму Дадашеву, госпитализированному после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США, сделана операция по поводу внутричерепной гематомы, долгосрочный прогноз восстановления спортсмена неизвестен, сообщает на своей странице в Twitter журналист ESPN Стив Ким.
Обновлено в 04:24
Общество
Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю
Российский бизнесмен Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Пассажир метро в Петербурге порезал двух глухонемых мужчин
Пассажир метро в Санкт-Петербурге набросился с ножом на двух мужчин, которые промолчали в ответ на заданный им вопрос.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
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Происшествия
Во Франции задержано 200 фанатов после победы Алжира
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Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
Обновлено в 04:32
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У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
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Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Футбол
«Интер» предлагает 12 млн евро за Джеко, «Рома» требует 20
«Интер» по-прежнему не может договориться о трансфере форварда «Ромы» Эдина Джеко.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского
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Армия и оружие
В США задумались о снижении призывного возраста
В США обсуждают возможность снижения призывного возраста до 16 лет, пишет The Washington Times.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Мальчик из Тулуна рассказал Путину об утонувшем детсаде
Обновлено вчера в 07:32
Шоу-бизнес
Рома Жуков заявил, что экс-супруга спрятала от него детей
Певец Рома Жуков до сих пор не смог найти общий язык со своей экс-супругой Еленой по поводу воспитания шестерых детей.
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Шоу-бизнес
Лобода получила травму на концерте
Певица Светлана Лобода получила травму во время концерта.
Обновлено вчера в 17:59