Недвижимость
Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотекеВести.Ru вчера в 21:25
Президент Путин поручил правительству рассмотреть возможность осуществления этих выплат. Субсидия будет однократной, уточняет РИА Новости. Она будет предоставляться за счет бюджета и либо касаться первоначального взноса, либо служить компенсацией процентной ставки по ипотеке.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:18, Вашингтон
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