Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству Дмитрия Медведева усилить контроль за застройщиками многоквартирных жилых домов и разработать комплекс мер в сфере жилищного строительства, в том числе создать специализированный банк.

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Экономика Экономика Глацких, Чубайс и остальные: что говорили чиновники в 2018 году "Газета.Ru" составила подборку самых скандальных и спорных высказываний российских чиновников и парламентариев в 2018 году.