Путин поручил принять меры по снижению ипотечной ставки до 8%ТАСС 03:04

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал в рамках реализации послания Федеральному собранию.

Путин поручил принять меры по снижению ипотечной ставки до 8%

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