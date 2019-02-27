Путин поручил снизить ипотечную ставку до 8%Коммерсантъ 02:51

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ принять меры по снижению ставки по ипотеке до 8% годовых и ниже, следует из списка поручений главы государства после послания Федеральному собранию. Доклад правительство должно подготовить до 15 января 2020 года, далее — один раз в полгода.

Политика Украина пересмотрит правила отбора на «Евровидение» из-за скандала Правительство Украины поручило изменить правила национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение» из-за скандала.

Экономика Путин поручил освободить от НДФЛ земских докторов и учителей Президент России Владимир Путин распорядился освободить от уплаты НДФЛ участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель».

Спорт Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.

Общество Приставы начали искать должников в Москве с помощью уличных видеокамер В Москве судебные приставы начали розыск должников с использованием камер уличного видеонаблюдения.

Экономика Белоруссия попросила у России кредит на $600 млн Минск обратился к Москве с просьбой предоставить государственный кредит в размере $600 млн для рефинансирования долговых обязательств перед Россией в 2019 году.

Спорт Зеппельт: следователи проводят антидопинговый рейд на ЧМ в Зеефельде Следственные органы Германии и Австрии проводят совместный антидопинговый рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде, сообщил в своем микроблоге в Twitter немецкий журналист Хайо Зеппельт.

Происшествия Взрыв поезда на вокзале в Каире попал на видео Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва поезда на вокзале Рамсис в Каире. Видеозаписи опубликовали пользователи социальных сетей.

Политика «Традиционные медиа» предложили не наказывать за фейковые новости Один из законопроектов запрещает распространение так называемых фейковых новостей — «недостоверной общественно значимой информации» под видом достоверной.

Наука На юге Египта нашли мастерскую эпохи Нового царства Египетские и шведские археологи нашли в Гебель эс-Сильсила на юге Египта мастерскую по обработке песчаника эпохи Нового царства, сообщает Ahram Online.

Политика Эксперт оценил возможность отключения России от интернета Эксперт в сфере кибербезопасности Алексей Лукацкий оценил возможность отключения России от интернета.

Политика Порошенко захотел продавать украинскую электроэнергию в Евросоюз Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев должен продавать электроэнергию в Евросоюз.

Общество В Москве ожидают магнитную бурю По словам Поздняковой, в ближайшие дни магнитный фон будет повышен, однако своего пика он достигнет в первый день весны, пишет РИА Новости.

Футбол «Спартак» расследует публикацию оскорбительного текста о фанатах Пресс-служба московского "Спартака" выступила с заявлением о размещении на официальном сайте клуба оскорбительного текста о болельщиках команды.

Музыка Андрей Данилко прокомментировал отказ KAZKA от участия в Евровидении Исполнитель роли Верки Сердючки актёр Андрей Данилко в беседе с телеканалом «360» прокомментировал отказ группы KAZKA от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2019».

Армия и оружие Шойгу рассказал об обновлении российской армии в 2019 году В Южном военном округе до конца года будут сформированы ракетная бригада, дивизион комплексов «Бал», Центр обеспечения мобилизационного развёртывания и два полка.

Музыка Умер барабанщик культовой группы The Cure Британский музыкант Энди Андерсон скончался на 69-м году жизни. Об этом в микроблоге Twitter сообщил коллега артиста Лол Толхерст.

Политика Небензя призвал США разблокировать венесуэльские активы Дипломат призвал Вашингтон вместо «лицемерной попытки» доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу «снять блокирование счетов венесуэльских госпредприятий в американских банках на $11 млрд».

Политика Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.

Происшествия Два БТР попали в ДТП в центре Курска Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду, 27 февраля, на одной из центральных улиц Курска.

Автоспорт Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault Российский гонщик Сергей Сироткин вернулся в команду «Формулы-1» Renault на позицию резервного пилота.

Общество Москвич выплатил 150 млн рублей алиментов, когда ему закрыли выезд из РФ Москвич выплатил 150 миллионов рублей алиментов, когда в преддверии Нового года узнал о запрете на выезд из страны.

Энергетика Алекперов попросил власти поддержать добычу нефти в Западной Сибири Президент и крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, выступая в Совете Федерации, призвал поддержать добычу нефти в Западной Сибири, чтобы предотвратить ее падение, и нефтепереработку.

Экономика Экономисты ухудшили прогноз по росту экономики России на 2019 год Результаты опроса экспертов совпадают с официальным прогнозом правительства по 2019 году: Минэкономразвития ожидает роста ВВП на 1,3%. Однако на 2020 год консенсус-прогноз экономистов составляет 1,8%, тогда как власти прогнозируют 2%. Экспертные оценки по росту в 2021–2025 годах остаются на 1,1–1,4 п.п. ниже прогнозов Минэкономразвития.