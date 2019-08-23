Армия и оружие
Путин поручил симметрично ответить на испытания новой ракеты СШАКоммерсантъ 05:46
Президент России Владимир Путин поручил принять «исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа» на испытания США новой ракеты Tomahawk, дальность полета которой составляет более 500 км. Такое заявление президент сделал на совещании с постоянными членами Совета безопасности (стенограмма опубликована на сайте Кремля).
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