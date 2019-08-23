Президент России Владимир Путин поручил принять «исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа» на испытания США новой ракеты Tomahawk, дальность полета которой составляет более 500 км. Такое заявление президент сделал на совещании с постоянными членами Совета безопасности (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».

Кино С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей Конкурсный управляющий "Русской фильм группы" (РФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета "Ведомости".

Технологии Метрополитен Новосибирска обновил сайт Новосибирский метрополитен запустил новую версию сайта. Отмечается, что сайт стал более информативен и удобен в пользовании.

Транспорт Поезда по Крымскому мосту пустят до конца года Как и планировалось ранее, движение пассажирских поездов по Крымскому мосту запустят до конца текущего года, передает ТАСС.

Политика Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.

Политика ФСБ пресекла деятельность финансировавшей террористов в Сирии ячейки В Калужской области Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с Росгвардией пресекла деятельность экстремистской ячейки, финансировавшей в Сирии террористов «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России).

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Авто Названа стоимость Aurus Senat Sedan в базовой комплектации "Автомобиль, который представлен сегодня здесь, это Aurus Senat Sedan, его цена в базовой комплектации 18 миллионов рублей", - сказал Ширинов.

Политика Британская The Guardian признала российский статус Крыма Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.

Гаджеты Россияне стали реже покупать планшеты Причиной стало распространение широкоэкранных смартфонов-фаблетов, которые, в отличие от планшетов, могут поместиться в карман.

Общество Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками Где чиновники получают меньше всего Самые низкие зарплаты в относительном выражении у муниципалов в Псковской области — 18,1 тыс. руб. Они получают в среднем на 11 тыс. меньше (38%), чем остальные занятые жители региона.

Экономика Группа ГАЗ планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю "По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".

Политика Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения подготовила на время выполнения своих служебно-боевых задач.

Футбол У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.

Армия и оружие Сирийские войска отбили у террористов город Кафр-Зита в провинции Хама Сегодня, 23 августа, бойцы сирийской армии и отряды ополченцев освободили от боевиков город Кафр-Зита на севере провинции Хама.

Происшествия Обвиняемому в шпионаже Уилану вызвали скорую В Лефортовский суд Москвы в ходе заседания судья вызвал скорую помощь для обвиняемого в шпионаже Пола Уилана.

Авто Toyota наладит в РФ производство нового кроссовера Toyota RAV4 Как сообщили в Toyota, они намерены запустить в России производство нового Toyota RAV4, причем его сборку планируется организовать до конца года.

Происшествия Почти 30 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Калифорнии В результате инцидента пострадали 27 человек. 13 из них доставлены в больницы. Поезд сошел с рельсов ночью в четверг, 22 августа.