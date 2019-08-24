с чего всё началось

Работники угольной промышленности могут получать пенсии раньше положенного срока. Этот вопрос поручил проработать президент России Владимир Путин. Информация появилась на сайте Кремля.

Путин поручил решить вопрос с досрочными пенсиями для шахтеров

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