Политика
Путин поручил решить вопрос с досрочными пенсиями для шахтеровТелеканал 360° 03:55
Работники угольной промышленности могут получать пенсии раньше положенного срока. Этот вопрос поручил проработать президент России Владимир Путин. Информация появилась на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Обеспечить внесение подготовленных при участии Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих... досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности...» — сообщается на сайте Кремля.RT на русском03:54
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