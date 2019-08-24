Политика

Путин поручил решить вопрос с досрочными пенсиями для шахтеровТелеканал 360° 03:55

Работники угольной промышленности могут получать пенсии раньше положенного срока. Этот вопрос поручил проработать президент России Владимир Путин. Информация появилась на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Обеспечить внесение подготовленных при участии Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих... досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности...» — сообщается
 на сайте Кремля.
RT на русском03:54

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Путин поручил решить вопрос о досрочном выходе шахтеров на пенсию

РИА Новости03:42

Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию

РБК05:05

Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии горнякам

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Путин поручил проработать досрочный выход на пенсию угольщиков

Московский Комсомолец03:45

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URA.Ru04:31

Путин предложил дать право шахтерам на досрочный выход на пенсию

Комсомольская правда03:34

Путин поручил решить вопрос досрочного выхода на пенсию угольщиков

РЕН ТВ03:24
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Происшествия

Роспотребнадзор завел дело после недопуска пассажира «Победы» на рейс

Управление Роспотребнадзора по Москве завело дело об административном правонарушении по факту инцидента, произошедшего 21 августа в московском аэропорту Внуково, когда на борт авиакомпании «Победа» не пустили одну из пассажирок, ручная кладь у которой превышала установленные перевозчиком габариты.
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«Уфа» нанесла «Зениту» первое поражение в сезоне

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Студенты, волонтеры и участники молодежных объединений развернули огромное полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских регионов, муниципальных образований и общественных организаций.
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Происшествия

В Ленобласти иномарка врезалась в дерево, водитель погиб

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Обновлено в 03:03
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Армия и оружие

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ЦУП допустил перестыковку другого корабля для стыковки «Союза» с МКС

Ранее 24 августа «Союз» с роботом Федором на борту не смог в запланированное время состыковаться с МКС из-за возможных неполадок в системе стыковки.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.
Обновлено в 08:43
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на этапе юниорского Гран-при во Франции

Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой и произвольной программ на первом этапе юниорского Гран-при.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

В Башкирии в страшном ДТП погибли супруги из Магнитогорска

На трассе Магнитогорск-Кизильское в Башкирии сегодня, 24 августа, около 11 часов утра произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие.
Обновлено в 10:54
Политика

США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»

Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено в 10:09
Политика

Трамп объявил о новом повышении пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп пересмотрел в сторону ужесточения запланированные на осень пошлины в отношении товаров из Китая, передает Reuters.
Обновлено в 07:21
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Петра Мамонова отвезли в реанимацию

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Политика

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Ковалев и Ярд успешно прошли взвешивание

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Футбол

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«Манчестер Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» в матче 3-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:57
Происшествия

В Воронеже девочка попала в реанимацию после избиения подругами

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Хоккей

Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года из-за кокаина

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Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 12:41
Единоборства

Украинский боксер Александр Усик отказался от поединков против россиян

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик отказался проводить поединок против россиянина Андрея Федосова, чтобы противостояние не переходило в политическую плоскость.
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Культура

На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой

Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Путин поручил подготовить ответ на ракетные испытания США

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы и принять меры симметричного характера в ответ на проведенные США испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая до расторжения Договора РСМД была запрещена, сообщает RT.
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У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев

Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено 21 августа в 06:49
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В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа

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Автоспорт

Гонщик Даниил Квят назвал своего кумира в «Формуле-1»

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Политика

Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве

Пятый президент Украины Петр Порошенко не присутствовал на торжественных мероприятиях по поводу 28-й годовщины независимости страны, проходящих 24 августа в Киеве.
Обновлено в 04:41
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