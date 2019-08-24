с чего всё началось

Работники угольной промышленности могут получать пенсии раньше положенного срока. Этот вопрос поручил проработать президент России Владимир Путин. Информация появилась на сайте Кремля.

Путин поручил решить вопрос с досрочными пенсиями для шахтеров

Происшествия В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии.

Общество Участники фестиваля «Таврида-Арт» провели экологическую акцию Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида-Арт" провели экологическую акцию на мысе Меганом на юго-востоке крымского побережья, сообщил РИА Новости представитель дирекции фестиваля Егор Лукьянчиков.

Шоу-бизнес Появилась фотография сильно располневшего Александра Домогарова Свежий снимок актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение в Сети.

Политика Саммит G7 официально открылся во французском Биаррице Саммит стран «Большой семёрки» официально открылся в Биаррице на юге Франции, сообщает РИА Новости.

Происшествия NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Политика МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

Армия и оружие Лондон направил эсминец Defender в Ормузский пролив Эсминец Defender, принадлежащий Военно-морским силам (ВМС) Великобритании, направлен для охраны торговых судов в Ормузский пролив.

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Футбол «Ювентус» обыграл «Парму» в первом матче серии А Единственный мяч на 21-й минуте забил защитник Джорджо Кьеллини. Гол форварда туринцев Криштиану Роналду был отменен при помощи системы VAR.

Единоборства Украинский боксер Усик отказался боксировать с россиянами Украинский боксер Александр Усик отказался от поединка против россиянина Андрея Федосова.

Кино Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.

Общество Росгвардейцев захотели лишить анонимности В июле в Росгвардии заявили о праве своих сотрудников действовать анонимно.

Футбол «Байер» переиграл «Фортуну», «Хоффенхайм» одолел «Вердер» «Фортуна» на своем поле уступила «Байеру» в матче второго тура чемпионата Германии. Все голы леверкузенцы забили в первом тайме.

Происшествия В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.

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Общество Артемий Лебедев вернулся в Россию и объяснил троллинг либералов Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое бегство из России желанием «постебать либеральные аргументы».

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Происшествия Водитель Mitsubishi погиб после столкновения с деревом в Ленобласти Утром 24 августа на 19-м км дороги Рощино-Цвелодубово водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.