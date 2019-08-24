Политика
Путин поручил решить вопрос с досрочными пенсиями для шахтеровТелеканал 360° 03:55
Работники угольной промышленности могут получать пенсии раньше положенного срока. Этот вопрос поручил проработать президент России Владимир Путин. Информация появилась на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Обеспечить внесение подготовленных при участии Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих... досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности...» — сообщается на сайте Кремля.RT на русском03:54
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Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Единоборства
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Происшествия
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Обновлено в 01:51
Фигурное катание
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«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче третьего тура АПЛ
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Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое бегство из России желанием «постебать либеральные аргументы».
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Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
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Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки
Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
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Происшествия
Пропавший в степях под Астраханью иностранец оказался гражданином ФРГ
Жительница Астрахани подала в полицию заявление об исчезновении гражданина Германии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального управления МВД РФ в субботу.
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Футбол
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"Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.
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