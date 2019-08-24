с чего всё началось

Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.

Путин поручил решить вопрос о досрочном выходе шахтеров на пенсию

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