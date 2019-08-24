с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Здоровье Роспотребнадзор начал на Кубани истреблять опасных комаров Роспотребнадзор проводит обработку территорий, где могут жить насекомые.В связи с изменением климата в Краснодарском крае увеличилась популяция комаров, которые могут переносить опасные для человека заболевания, в том числе и лихорадку Зика.

Политика Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.

Единоборства Сергей Ковалев и Энтони Ярд прошли взвешивание перед боем в Челябинске Челябинский боксер Сергей Ковалев и британец Энтони Ярд прошли официальную процедуру взвешивания. Сергей Ковалев весит 79,2 килограмма.

Политика Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей отрасли Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.

Гаджеты Опрос Redmi: большинство пользователей готово отказаться от стандартного разъема для наушников Примерно вдвое меньше пользователей готовы отказаться от инфракрасного излучателя, и только чуть больше 9,3% могут пожертвовать портом USB-C.

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

Политика Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возможного возвращения России в формат G8 и предложил лучше пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.

Происшествия Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Происшествия Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online».

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года из-за кокаина Как указывается в сообщении, Кузнецов не просил вскрывать пробу B и был временно отстранен с 13 июня 2019 года.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Калуге Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.

Происшествия Названы сроки переноса аварийно севшего А321 с кукурузного поля Самолет А321 "Уральским авиалинии", совершивший аварийную посадку в поле Подмосковья, собираются перенести в другое место.

Политика США откроют свое консульство в Гренландии Агентство отмечает, что консульство США впервые было открыто в Гренландии в 1940 году после оккупации Дании нацистской Германии.

Спорт Клебо рассказал, почему не держит фото Большунова на тумбочке Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо на турнире Toppidrettsveka в Хитре (Норвегия) рассказал, что ждёт противостояния с россиянином Александром Большуновым в грядущем сезоне.

Армия и оружие КНДР на учениях отработала уничтожение южнокорейских самолётов Северная Корея не ограничилась высказыванием недовольства учениями США и Южной Кореи, которые завершились 22 августа, и провела учебные бомбардировки макетов истребителей ВВС Республики Корея.

Политика Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.

Здоровье Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьников Роспотребнадзор напомнил, какие прививки защищают иммунитет школьников. Список опубликован в субботу на официальном сайте ведомства.

Гаджеты В Китае засветился бюджетный смартфон Honor KSA-AL10 Новинка проходит под каталожным номером KSA-AL10. Смартфон построен на однокристальной платформе с восьмиядерным CPU частотой 2,0 ГГц.

Политика Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".