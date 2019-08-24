с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Футбол Игрок «Фламенго» стал самым быстрым футболистом в истории Бразильский нападающий "Фламенго" Бруно Энрике стал самым быстрым игроком в истории футбола, сообщает "Спорт-Экспресс".

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".

Кино Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».

Происшествия В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих Гонконгская полиция применила слезоточивый газ у полицейского участка в районе Нгау Тау Кок, где собрались в субботу протестующие и начали строить баррикаду, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Происшествия Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.

Общество В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.

Политика Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 Глава Евросовета Дональд Туск предложил на следующий саммит «большой семерки» (G7) пригласить Украину.

Культура Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом В Москве госпитализировали музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Авто Названа стоимость седана Aurus Senat 23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.

Экономика Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.

Политика Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".

Кино Актриса Александра Назарова похоронена на Троекуровском кладбище Народная артистка России Александра Назарова была похоронена на Троекуровском кладбище в субботу, 24 августа.

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.

Происшествия В Ижевске завели дело после ДТП с автобусом Правоохранители Удмуртии возбудили дело о нарушении правил дорожного движения после столкновения пассажирского автобуса с опорой трубопровода в Ижевске, в результате которого пострадали 25 человек, сообщили РИА Новости в МВД по Удмуртии.

Космос В 2010 году пустынный демон Марса уничтожил два ровера NASA Известно, что в 9 лет назад два ровера попали в песчаную бурю, охватившую весь Марс, а затем связь была потеряна.

Наука Впервые измерена масса нейтрино Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.

Политика Посол России в Великобритании Александр Яковенко ушел в отставку Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне.

Происшествия В Петербурге женщине-экскурсоводу перерезали горло Преступник перерезал горло тихой и безобидной 58-летней женщине, которая работала экскурсоводом и забрал ее машину.

Политика Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.

Политика Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.