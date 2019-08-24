Политика
Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсиюРБК 05:05
Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
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с чего всё началось
«Обеспечить внесение подготовленных при участии Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих... досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности...» — сообщается на сайте Кремля.RT на русском03:54
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Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
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Автоспорт
Демонстрационные заезды Квята в Санкт-Петербурге были отменены
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Обновлено в 07:29
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Обновлено в 08:13
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Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
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Правоохранители Удмуртии возбудили дело о нарушении правил дорожного движения после столкновения пассажирского автобуса с опорой трубопровода в Ижевске, в результате которого пострадали 25 человек, сообщили РИА Новости в МВД по Удмуртии.
Обновлено в 06:13
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В 2010 году пустынный демон Марса уничтожил два ровера NASA
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Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
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Зеленский сообщил об утренних СМС о потерях в Донбассе
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