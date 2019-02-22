Происшествия
Путин поручил решить судьбу косаток в приморской бухте СредняяИзвестия 04:47
Президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу до 1 марта текущего года решить судьбу косаток, которые содержатся в центре передержки в приморской бухте Средняя.
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с чего всё началось
Минприроды и Минсельхоз должны до 1 марта определить, что делать с косатками и белухами, которые содержатся в приморской бухте Средняя, говорится в поручениях президента России Владимира Путина.Коммерсантъ04:50
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В Москве провокаторы пришли на пикет за освобождение животных из «китовой тюрьмы»
Snob.ru19 февраля в 19:03
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