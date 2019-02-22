Происшествия

Кожемяко рассказал об условиях содержания косаток в ПриморьеРИА Новости 06:06

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, посетив бухту Средняя, где содержатся незаконно выловленные косатки и белухи, заявил, что они обитают в нормальных условиях и что среди них нет угнетенных животных.
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с чего всё началось
Минприроды и Минсельхоз должны до 1 марта определить, что делать с косатками и белухами, которые содержатся в приморской бухте Средняя, говорится в поручениях
 президента России Владимира Путина.
Коммерсантъ04:50

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Дождь19 февраля в 14:52
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Политика

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Финалистки украинского конкурса по отбору представителя на Евровидение 2019 года Анна и Мария Опанасюк, являющиеся уроженками Крыма, ответили на вопрос о принадлежности полуострова.
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С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке

Новый дизайн банкнот и монет национальной валюты Казахстана предполагает размещение надписей только на казахском языке.
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Экономика

Илон Маск взял ипотеку на $61 млн

Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск взял в банке Morgan Stanley ипотечные кредиты на общую сумму $61 млн, сообщает Bloomberg.
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Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию

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Политика

Кличко похвалился ростом смертности в реанимации

Обновлено в 12:11
Происшествия

В Златоусте девочка чуть не задохнулась на прогулке в детсаду

В распоряжении следствия оказалась видеозапись, на которой видно, как маленькая девочка, сорвавшись со шведской стенки, повисает на капюшоне куртки и, не сумев освободиться, теряет сознание, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.
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Космос

Рогозин сообщил, что корабль «Федерация» не будет летать к МКС

Обновлено в 10:35
Армия и оружие

Путин заявил об отсутствии аналогов российских вооружений

Владимир Путин сообщил, что аналогов современных российских вооружений в мире еще долго не появится.
Обновлено в 11:55
Политика

В Венгрии назвали «полуфашистским» закон об образовании на Украине

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что украинское правительство приняло "полуфашистский" закон об образовании.
Обновлено в 06:37
ЖКХ

Новая услуга ЖКХ обойдется в миллиарды рублей

После проведения мусорной реформы каждому россиянину придется платить за вывоз твердых бытовых отходов в среднем 1225 рублей в год, об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, копия есть в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 10:41
Происшествия

В Петербурге эвакуируют офисы «Сбербанка»

Эвакуировали как минимум четыре отделения компании. Вечером в пятницу, 22 февраля, в Петербурге вновь не обошлось без эвакуаций.
Обновлено в 12:10
Политика

На границе Венесуэлы с Бразилией произошла перестрелка, есть жертвы

Обновлено в 11:10
Происшествия

В Липецкой области нашли вскрытые посылки после кражи в «Почте России»

Посылки нашли в районе Хлебной базы, недалеко от железной дороги.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Обвиняемый в хищении российский бизнесмен экстрадирован из Германии

Россиянин Валерий Марковкин, которого обвиняют в хищении более 60 млн руб. у дольщиков, экстрадирован из Германии в Россию.
Обновлено в 11:30
Происшествия

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Жительница Кирова оставила трехлетнюю дочь одну дома почти на неделю, в результате девочка умерла от жажды, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Суд арестовал оставившую ребенка в лесу женщину

Обновлено в 08:33
Хоккей

«Металлург» победил «Ак Барс» и сыграет с «Салаватом Юлаевым» в плей-офф

Магнитогорский "Металлург" одержал победу над казанским "Ак Барсом" в матче регулярного чемпионата КХЛ и сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина.
Обновлено в 11:33
Происшествия

На Сейшелах суд закрыл дело об изнасиловании российской журналистки

22 февраля суд на Сейшельских островах закрыл дело о жестоком изнасиловании россиянки Анны Карабаш в пятизвездочном отеле, рассказала РИА Новости сама Анна Карабаш.
Обновлено в 10:29
Авто

Названы самые популярные иномарки в России

Обновлено в 12:00
Политика

Кличко заступился за УПЦ МП: «Я наполовину россиянин»

В социальной сети Facebook опубликовано видео, на котором женщина жалуется на храм УПЦ МП.
Обновлено в 12:20
Общество

В Москве могут построить небоскреб в виде ракеты

"Роскосмос" построит на территории Национального космического центра новый головной офис, один из проектов предполагает, что здание будет выполнено в форме ракеты сверхтяжелого класса, которую сейчас разрабатывают в России, сообщил в пятницу гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 09:00
Спорт

Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам

Обновлено вчера в 13:34
Политика

МИД назвал провокацией утверждения об избирательном голоде в СССР

МИД России отмечает, что трактовать общую для всех народов СССР трагедию как "истребление" отдельных народов - "умышленная провокация, направленная на разжигание антироссийских настроений и межнациональной розни в дружественных нам странах с большим числом русскоязычного населения".
Обновлено в 10:45
Происшествия

В Москве завели уголовное дело по факту дизентерии в школах

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в отношении компании-поставщика продуктов в школы, после массового отравления детей едой на юго-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
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Экономика

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%

Министерство труда и социальной защиты России предложило проиндексировать социальные пенсии на 2%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:50
Экономика

Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с пенсий и пособий

Президент России Владимир Путин подписал закон, который полностью исключит возможность взыскания долгов с социальных выплат.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол

«Зенит» встретится в Лиге Европы с «Вильярреалом»

"Зенит" и "Краснодар" узнали своих соперников по 1/8 финала Лиги Европы.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Общество

Минстрой предложил меры по усилению газовой безопасности домов

Минстрой предложил внести ряд изменений в действующее законодательство, направленных на усиление газовой безопасности в жилых домах.
Обновлено в 10:14
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Двух генералов внутренних войск отправили в колонию за взятки

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Южного военного округа «Интерфаксу», суд назначил наказание Леониду Кривоносу в виде 9,5 лет колонии строгого режима, Андрею Головацкому — 8,5 лет колонии строгого режима, а Вадиму Зуеву — 7,5 лет колонии строгого режима.
Обновлено в 10:46
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