Политика
Путин призвал избавиться от проблемы обманутых дольщиковRambler News Service вчера в 11:06
Президент России Владимир Путин призвал избавиться от позорного явления «обманутый дольщик». Об этом он сказал в ходе совещания с правительством в Кремле.
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Путин потребовал за пару лет избавиться от позора с обманутыми дольщиками
Говорит Москвавчера в 11:18
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Совладелец S7 поднял вопрос о безопасности SSJ-100
Вопрос о безопасности полетов на самолете Sukhoi Superjet 100 поднял совладелец авиакомпании S7 Владислав Филев 4 июня во время заседания комиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает Интерфакс.
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Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
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Трансфер Головина назвали самым провальным
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Физики «наполнили» сверхзвуковую плазму сильным магнитным полем
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