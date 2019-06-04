Политика

Путин призвал избавиться от проблемы обманутых дольщиковRambler News Service вчера в 11:06

Президент России Владимир Путин призвал избавиться от позорного явления «обманутый дольщик». Об этом он сказал в ходе совещания с правительством в Кремле.
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ТАССвчера в 11:00

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РИА Новостивчера в 11:00

Путин потребовал за пару лет избавиться от позора с обманутыми дольщиками

Говорит Москвавчера в 11:18
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Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

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Совладелец S7 поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Вопрос о безопасности полетов на самолете Sukhoi Superjet 100 поднял совладелец авиакомпании S7 Владислав Филев 4 июня во время заседания комиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает Интерфакс.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

Подземный пожар в Киселевске рядом с жильём. Люди эвакуируются

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Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

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С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
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Артем Дзюба встал на ворота в сборной России

Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в своем Instagram опубликовал фотографию с тренировки национальной команды.
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Космос

Китай впервые осуществил космический пуск с морской платформы

КНР впервые в истории страны осуществила успешный космический пуск с морской платформы, сообщает Центральное телевидение Китая.
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Трансфер Головина назвали самым провальным

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12 июня парковка на улицах Москвы будет бесплатной, чтобы горожане и гости столицы могли удобно оставить машину неподалеку от мест проведения праздника.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие

В США заявили о «небезопасном» перехвате самолёта российским Су-35

Пресс-служба 6-го флота США заявила, что российский истребитель Су-35 три раза перехватил в международном воздушном пространстве над Средиземным морем американский разведывательный самолёт P-8A Poseidon.
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Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
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В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

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