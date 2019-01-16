Путин поручил расселить пострадавший от взрыва дом в МагнитогорскеРБК 07:34

Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая, 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте... Надо пойти навстречу людям и дом расселить целиком. Всем предоставить жилье.

Президент Владимир Путин поручил расселить жильцов из дома в Магнитогорске, который пострадал от взрыва газа 31 декабря, передает корреспондент РБК. С таким поручением он обратился к главе Челябинской области Борису Дубровскому. По словам президента, расселить людей нужно в короткие сроки.

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