Происшествия

Путин поручил расселить пострадавший от взрыва дом в МагнитогорскеРБК 07:34

Президент Владимир Путин поручил расселить жильцов из пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске, передает корреспондент РБК. С таким поручением он обратился к главе Челябинской области.
Читать в источнике
Владимир Путин
Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая, 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте... Надо пойти навстречу людям и дом расселить целиком. Всем предоставить жилье.
— Владимир ПутинРИА Новости 07:22

Подробнее о событии

Путин поручил Дубровскому полностью расселить рухнувший дом в Магнитогорске

Znak.com07:33

Путин распорядился расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске

Ведомости07:26

Путин поручил полностью расселить дом в Магнитогорске, в подъезде которого произошел взрыв

ТАСС07:21

Частично разрушенный взрывом газа дом в Магнитогорске должен быть расселен - Путин

Интерфакс07:47

Путин поручил расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске

RT на русском07:38

Путин предложил обдумать, что будет вместо обрушенного дома в Магнитогорске

РИА Новости07:52

Путин поручил расселить пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске

Дождь07:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Происшествия

В Ленобласти возбуждено дело по факту взрыва на химзаводе

Обновлено в 06:03
Происшествия

В Иркутской области задержали подозреваемого в серийных изнасилованиях

В Иркутской области задержан 50-летний мужчина, который на протяжении 10 лет совершал изнасилования, в том числе в отношении несовершеннолетних, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В мужской колонии под Новгородом родилась девочка

Несмотря на ранние роды, женщина благополучно родила девочку весом около 2 кг и ростом 43 см, добавили в ФСИН.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Американские солдаты погибли при взрыве в сирийском Манбидже

Не менее девяти человек погибли, еще 20 получили ранения в среду в результате взрыва в сирийском городе Манбидж, сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира".
Обновлено в 06:56
Происшествия

Спасатели обнаружили тело пятой жертвы обрушения дома в Шахтах

Спасатели обнаружили тело пятой погибшей под завалами частично обрушившегося дома в Шахтах Ростовской области.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Суд приговорил экс-начальника колонии в Карелии к 2,5 года колонии

Обновлено в 04:36
Происшествия

В Москве ищут женщину, пропавшую после снятия в банкомате 6 миллионов

В Москве пропала мать двоих детей.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Умер капитан стоящего в африканском порту судна «Виктор Ткачев»

«Виктор Ткачев» и еще несколько судов ММП более полугода не могут покинуть иностранные порты из-за коммерческих споров судовладельца.
Обновлено в 07:06
Происшествия

СК возбудил дела по фактам нападений на дипломатов в Киеве

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам нападений в Киеве, в результате которых пострадали имущество российского посольства, а также директор Российского центра науки и культуры Константин Воробьев.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В работе российской художницы-активистки усмотрели растление детей

По словам самой Арбузовой, на ироничном ремейке картины Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» изображена феминистка Саша Черноусова с дочерью.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Два автомобиля провалились в яму с кипятком в Петербурге

В образовавшуюся после прорыва трубы с кипятком яму рухнули два припаркованных автомобиля.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия

Напавшие на отель в Кении террористы ликвидированы

Все боевики, напавшие на гостиничный комплекс "Дусит" в Найроби, уничтожены, сообщает телеканал "Ситизен".
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Челябинске машина скорой помощи сбила пешехода

Обновлено в 04:25
Происшествия

В Москве девочка-инвалид задохнулась в центре соцреабилитации

Девочка-инвалид задохнулась в центре социальной реабилитации в Москве, проглотив воздушный шар, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Иранский телеканал сообщил о задержании своей журналистки в США

Журналистка иранского телеканала PressTV Марзие Хашеми задержана в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 22:44
ещё по теме
Главное